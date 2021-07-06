«Затопило набережную, вода прибывала»: В Городце дети-инвалиды полчаса стояли по колено в воде, ожидая теплоход

В Городце дети-инвалиды полчаса стояли по колено в воде, ожидая теплоход. ФОТО: Надежда Григорьева

Теплоходная прогулка в Городец Нижегородской области стала для туристов настоящей проверкой на прочность. Целых полчаса им пришлось провести под проливным дождем по колено в воде, ожидая задержавшийся теплоход. Тяжелее всего пришлось оказавшимся в составе группы детям-инвалидам.

- 1 июля я имела удовольствие съездить на экскурсию в Городец. Обзорная экскурсия прошла отлично, - вспоминает жительница Выборга Надежда Григорьева. - А вот посадка обратно на причале на теплоход была на уровне катастрофы! Начался проливной дождь, за полчаса затопило набережную. Группа собралась, как положено, за 15 минут до отправления теплохода "Москва". Но, к сожалению, причал был занят, ждали какого-то чиновника!

Из-за затянувшегося ожидания на набережной реки собралась целая толпа туристов – дети, женщины, пожилые люди. Вскоре дождь превратил набережную и спуски к реке в настоящий бурный поток, буквально сбивающий с ног пассажиров.

- Мы стояли под проливным дождем, вода прибывала, - вспоминает Надежда Григорьева. - В нашей группе были дети с ограниченными возможностями. Когда начали посадку на теплоход, вода текла бурным потоком. Дети с ограниченными возможностями испытывали стресс, не понимая, что происходит. А в это время команда теплохода не принимала никаких действий!

Стоит отметить, что на прошлой неделе стихия действительно не раз обрушивалась на Нижегородскую область. Сотни поваленных деревьев, тысячи отключенных от электричества домов – вот лишь малая часть последствий пронесшихся ураганов. Почему в туристической компании не взяли в расчет прогноз погоды, пока остается только догадываться.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже отправила запрос в круизную компанию, но на момент написания материала ответ пока не получила. Тем временем инцидентом уже заинтересовалась нижегородская прокуратура.

- По поручению прокурора области по факту инцидента, произошедшего с детьми-инвалидами, пришедшими на экскурсию, организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и о защите прав инвалидов, - рассказали в пресс-службе Нижегородской областной прокуратуры. - Проведение проверки поручено Городецкому городскому прокурору. Отдельно будет дана оценка деятельности организации, оказывающей экскурсионные услуги. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.