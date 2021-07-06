Водный канал, качели-балансиры и «Ярмарочная баба»: «Комсомолка» посмотрела, как идет благоустройство территории Нижегородской Ярмарки

На ремонт фонтана уйдет 9 миллионов рублей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Активную подготовку и благоустройство общественных пространств продолжают вести в Нижнем Новгороде к празднованию 800-летия. Наравне с Кремлем, горожане с нетерпением ожидают открытия территории Нижегородской Ярмарки.

С апреля эта знаковая городская достопримечательность остается закрытой для посещения. Изо дня в день рабочие трудятся не покладая рук, чтобы это место заметно преобразилось.

Открытое пространство, на котором можно будет проводить выставки и различные городские события. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Здесь появится пространство и для ежедневного отдыха и жизни, и для каких-то городских событий и, конечно же, для конгрессно-выставочной деятельности нашей обновляемой Ярмарки, - рассказала директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Для того чтобы использовать весь потенциал Нижегородской Ярмарки, её территория была разделена на несколько условных зон.

Открытое пространство и работающий фонтан

Первой зоной можно назвать основную выставочную площадь, которая раскинулась напротив Ярмарочного дома во всю его длину. Здесь будет открытое пространство, на котором можно будет проводить выставки и различные городские события.

На данной территории уже выложено бетонное покрытие, где скоро разместят памятные таблички, повествующие о героях, истории и настоящем Ярмарки. Здесь же планируется установить светильники, встроенные прямо в мощение.

Основными сложностями при благоустройстве остаются сжатые сроки работ. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нельзя обойти стороной и ещё одну историческую деталь Нижегородской Ярмарки – фонтан, установленный ещё в 1869 году.

- Фонтан – один из самых важных элементов на этой площади, это объект культурного наследия, - подчеркнул министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Он будет отремонтирован, сейчас на нём отваливается плитка и работает он еле-еле, мы его периодически запускали, но там весь механизм на ладан дышит.

В клумбах высадят многолетние кустарники и цветы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

К счастью, оставить в таком захудалом виде фонтан не планируют, уже найдены средства для его капитального ремонта. На эти цели правительство потратит 9 миллионов рублей. Министр пообещал, что к 19 августа фонтан будет запущен.

Две парковые зоны с качелями, арт-объектами и цветниками

По бокам от центральной площади Нижегородской ярмарки появятся два озелененных пространства – парковые зоны. В настоящее время здесь практически завершено обустройство бетонных клумб, где будут высажены многолетние кустарники и цветы, также планируется высадить крупномерные деревья – клёны. Работы по озеленению планируют начать уже в следующий понедельник.

- Мы вместе с экспертами и историками долго изучали разные ракурсы и обдумывали, как сделать так, чтобы создать приятную тень и климатический комфорт для горожан, но при этом не перекрыть главный ярморочный дом, - отметила Дарья Шорина. – Это удалось сделать за счёт планировки вот этих зеленых карманов.

Зеркальный павильон. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С левой стороны от главного здания Ярморочного дома будет расположена зона с детскими игровыми элементами. Например, тут появится функциональная детская площадка из труб, которая станет отсылкой к металлургической промышленности Нижегородской области. Нельзя будет пройти мимо и такого арт-объекта, как «Ярмарочная баба».

- Все малые архитектурные формы, которые появятся на ярмарке, это то, что разработано специально для этого пространства, это уникальные объекты, которые должны дополнить образ важного для Нижнего Новгорода и области места, - рассказала директор Института развития городской среды Нижегородской области.

Здесь же появятся детские площадки, гигантские качели-балансиры и зонадля взаимодействия с водой – большой канал, который будет интересен не только детям, но и взрослым.

Парковая зона, расположенная справа от здания Ярмарки, будет зоной тихого отдыха для взрослых, где можно будет приятно провести время.

Работы по благоустройству выполнены на 75%. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Тут также будут размещаться арт-объекты, в частности, мини Шуховская башня изящно декорирует вентиляционную шахту, которую многие не замечали до работ по благоустройству. Вокруг этого арт-объекта развернётся карта «Шухов парк», как приглашение в Выксу – ещё один важный для области город.

Ещё одной особенностью этой зоны станет настоящая печь, этот очаг станет символом объединения и будет собирать вокруг себя толпы нижегородцев. Кстати, зимой около этого арт-объекта можно погреться или посушить перчатки, так как печка будет нагреваться.

Место под установку печки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Живая изгородь вместо забора

Как оказалось, забор по периметру Нижегородской Ярмарки будет убран, даже не смотря на то, что ограждение очень удобно для проведения больших мероприятий, когда есть охраняемый закрытый периметр. По поводу забора было много дискуссий, но итог один –кованый частокол убрать, чтобы он не мешал общему обзору на Ярмарку и не портил впечатления.

- В целом идеология нового обновлённого пространства в рамках программы «Среда 800» это сделать территорию ярмарки открытой и интересной для города, - подчеркнула Дарья Шорина. – Для этого здесь появляются функциональные зоны.

В последнюю очередь будет проводиться демонтаж забора. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Также на территорию Нижегородской Ярмарки появится пять основных входов. Естественно, что функционирующим останется всем известный вход как со стороны улицы Советской, так и со стороны улицы Совнаркомовской – то есть по основному променаду рядом с новыми павильонами.

Ещё один вход будет расположен также с улицы Совнаркомовской, сбоку от ярмарочного дома ближе к площади Ленина и ещё один вход находится непосредственно на площади Ленина.

- Та лестница, которая до этого просто преграждалась забором, наконец-то станет работающей, - рассказала директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. - На ней помимо того, что она будет реконструирована, появятся специальные места для того, чтобы можно было сидеть, как в амфитеатре, и наблюдать за тем, что происходит в зеленой детской зоне.

К 30 июля будут завершены 95% работ. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

По периметру Нижегородской Ярмарки появятся навесы или «железные ряды», аллюзия на ярмарочную застройку, которая размещалась на Гребневских песках. Эти навесы будут мультифункциональными, здесь смогут ситуативно на 2-3 дня разворачиваться ярмарки и фудкорты. Также навес станет условным препятствием, чтобы можно было контролировать и замыкать обновленное общественное пространство.

Завершается обустройство бетонных клумб. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- На данный момент работы по благоустройству завершены на 75%. Сейчас ведутся работы по укладке плитки, идет обустройство бетонных клумб с левой стороны от здания ярмарки, также идет сооружение бетонного основания вокруг клумб, - рассказал представитель подрядной организации ООО «РусСтрой» Антон Коновалов.

Рабочие также заняты устройством парковки слева от здания Ярмарки. Однако уже на 99% завершены работы по устройству коммуникаций и водопровода, проложено более 7 километров электрического кабеля и более 800 метров водоотводных лотков.

Работы ведутся каждый день с 7 утра и до 8 вечера. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, на территории Ярмарки появилась и ливневая канализация, которой раньше тут попросту не было.

На объекте сейчас с 7 утра и до 8 вечера ежедневно трудится 55 человек и 8 единиц техники. Работы идут с опережением графика, так как объем уже сделанных работ изначально должен был быть готов только к 20 июля.

Сейчас на территории Ярмарки работает 8 единиц техники. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Основными сложностями при благоустройстве остаются сжатые сроки работ и тот факт, что ярмарка постоянно функционирует и подрядчику приходиться находить компромиссы с проводимыми мероприятиями.

- К 30 июля будут завершены 95% работ и затем останутся мелкие недоделки, - подытожил Антон Коновалов.

Кстати, в последнюю очередь будет проводиться демонтаж забора, этими работами подрядчик планирует заняться в начале августа.

Работы по благоустройству выполнены на 75%. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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