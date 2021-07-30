«А руки точно не настоящие?»: Необычный стрит-арт на улице Студеной напугал нижегородцев

Работа посвящена проблеме сохранения объектов культурного наследия. Фото: Инстаграм lev.kise

Новый стрит-арт появился несколько дней назад на фасаде дома №10 на улице Студёной в Нижнем Новгороде. Работа выглядит, словно пугающий кадр из фильма, где сквозь стену пытается прорваться человек, но видны лишь его руки, тянущиеся навстречу к созерцателю.

Мини-инсталляция создана уличным художником под ником «lev.kise». Фото: Инстаграм lev.kise

Завораживающая инсталляция создана уличным художником под ником lev.kise и посвящена проблеме сохранения объектов культурного наследия, которая в последнее время волнует многих нижегородцев.

- Хотелось изобразить душу здания, его тягу к былой красоте и надежду на возможное преображение и обновление. Эта скульптура - точный слепок моих рук. Теперь я связан с этим домом ещё сильнее и могу прикоснуться своей работой к случайному зрителю, - написал художник в своём Инстаграме.

Стрит-арт выглядит пугающе. Фото: Инстаграм lev.kise

Надо сказать, что работа получилась настолько реалистичная, что некоторые нижегородцы в соцсети, шутя, спрашивают: «А руки точно не настоящие?».

Как рассказал молодой человек, он учится на архитектора-реставратора, и уже в ближайшем будущем будет писать диплом о доме №10 по улице Студёной, который является усадьбой Щелокова. Сейчас исторический комплекс находится в плачевном состоянии.

Арт-объект находился на улице Студеной, 10. Фото: Инстаграм lev.kise

- Своей новой работой я хотел привлечь к усадебному ансамблю внимание. Пусть не властей, но хотя бы любознательных прохожих, - подчеркнул lev.kise.

Судя по откликам в соцсетях, многим нижегородцам инсталляция показалось интересной. Однако довольно быстро она, как и все хорошее, что делается в нашем городе, пала жертвой вандалов: за три дня неизвестные ломали ее уже дважды.

Нижегородцы вниманием этот арт-объект не обделили. Фото: Инстаграм lev.kise

- В один день прозевал, а сегодня уже только следы, - сетует нижегородец Илья Старков, который так и не успел увидеть воочию эту работу.

- Я вчера клеила и фоткала, но несколько часов спустя опять сломали. То, что в этот угол ходят в туалет, видимо, больше устраивает местных, чем то, что там поселилось уличное искусство, - поделилась своим мнением об утраченном стрит-арте нижегородка под ником why_not_len.

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