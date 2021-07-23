Мемориальная доска Алексею Балабанову появилась на здании НГЛУ им. Добролюбова

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля Горький fest. Фото: Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова

Мемориальную доску, посвященную известному кинорежиссеру, актеру и сценаристу Алексею Балабанову, установили на здании НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде.

Торжественная церемония открытия состоялась 22 июля в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest. Идея установки мемориала возникал ещё год назад, но из-за пандемии осуществить её смогли только в 2021 году.

- Сегодняшнее событие позиционирует Нижний Новгород в год его юбилея как киностолицу Поволжья, напоминает, сколько замечательных картин было снято в Нижнем Новгороде и его окрестностях, включая и фильм Алексея Балабанов, - подчеркнула ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова.

На открытии мемориала было много почётных гостей. Фото: Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова

Так, в фильме «Жмурки», который был снят в Нижнем Новгороде в 2004 году, можно увидеть улицу Большую Печерскую, Верхневолжскую набережную и стадион «Водник». В своих кинокартинах Балабанов отражал те темы, которые волновали молодежь 90-ых.

- Они заставляли нас смеяться и грустить, вдохновляли и никогда не оставляли равнодушными. Жаль, что мы больше не увидим его новых историй, - поделился мэр города Юрий Шалабаев.

Алексей Балабанов учился в НГЛУ с 1976 по 1981 годы по специальности переводчика-референта со знанием французского и английского языков. Именно обучение в Горьковском инязе дало Балабанову возможность поехать учиться в Великобританию по обмену.

Идея установки памятной доски возникла ещё год назад. Фото: Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова

Кинорежиссер всегда с теплотой вспоминал о Нижнем Новгороде и часто посещал его, так как здесь у него жили друзья.

- Алексей Балабанов для многих людей больше, чем режиссер. Он стал важным и нужным человеком, исповедником не только для своих современников, но и для тех, кто родился уже после самых известных его фильмов - «Брат» и «Брат-2», - отметил продюсер Сергей Сельянов. - Сейчас им по 16-18 лет, но они смотрят фильмы Балабанова, и они для них актуальны!

По словам президента фестиваля «Горький Fest» Михаила Пореченкова, молодые кинематографисты в работе должны равняться на Алексея Балабанова и его идеи.

В завершении торжественной церемонии открытия мемориала для участников был представлен фильм творческой мастерской НГЛУ под названием «Счастливые дни в Горьком Алексея Балабанова». В документалке был представлен студенческий период из жизни режиссера.

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