«С верностью у меня особые отношения»: Екатерина Одинцова раскрыла секрет взаимоотношений с Борисом Немцовым

Екатерина Одинцова также поделилась старыми семейными снимками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светская львица и владелица PR-агентства Екатерина Одинцова поделилась со своими подписчиками сокровенным, раскрыв секрет взаимоотношений с первым губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым.

В День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, телеведущая опубликовала старые семейные фото на своей странице в Инстаграме. Также Екатерина упомянула, что в её жизни любви было сполна.

- А с верностью у меня вообще особые отношения. Я не считаю, что надо прогонять из своей жизни любящего и любимого мужчину и отца детей только за то, что он полигамен, - написала бывшая гражданская жена Бориса Немцова. - Вполне можно остаться хорошими добрыми друзьями и любить друг друга по-человечески и растить общих детей.

Главное, по мнению телеведущей, не стоит врать друг другу и сразу же обговорить тот факт, что больше вы не пара. А потом уже можно искать кого-то другого, кто будет дорожить вами по-настоящему.

- Я не жалею, что моя жизнь сложилась так, а не иначе. Судьба меня вела сложными тропами, но привела к счастью, - считает Екатерина Одинцова.

Ну, и как тут не согласиться, если у светской львицы есть и дети, и внуки.

- Дети - любимые и от любимого мужчины. А за остальное Бог простит, он милостив! – подытожила телезвезда.

После очередного откровенного поста подписчики разделились во мнениях, кто-то позицию Екатерины Одинцовой поддержал, а кто-то, наоборот, посчитал её мысли глупостью.

- Вы невероятная женщина, я также думаю и чувствую. Прошлое не стоит обесценивать, а в настоящем страдать, жизнь чудесна, - написала подписчица с ником «tetamasterelena».

- Бог? Ну, он может и простит. Вы просто смогли с собой договориться, и это не про нормальную семью простите. Стоит вещи назвать своими именами. И полигамия - это обыкновенный блуд, не ваша вина, конечно. Каждая женщина достойна верного и заботливого, а не идти на компромисс. Вас читают молодые люди, это их собьет с толку. При всем уважении, - высказалась иначе «lino44ek».

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