«Она позвонила подруге»: Найдена пропавшая три дня назад 71-летняя нижегородка

Пенсионерку передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаи пропажи пожилых людей совсем не редкость для Нижнего Новгорода и области. Причины большинства таких исчезновений идентичны и связаны с расстройствами памяти или старческим слабоумием. Обычно никакого криминала в таких пропажах нет, скорее это просто несчастное стечение обстоятельств. В этом случае главное оперативно отреагировать и вернуть заблудившегося человека домой.

Одна из таких историй на днях произошла в Нижнем Новгороде. В понедельник, 5 июля, 71-летняя Валентина Токмачёва ушла из дома на улице Фучика в Автозаводском районе и пропала. Как позже оказалось, у пенсионерки есть определенные проблемы с памятью – помутнение рассудка, дезориентация.

Из-за того, что дома женщина проживала одна, о её пропаже стало известно только спустя двое суток. Почти все родственники пропавшей пенсионерки проживают далеко: кто-то в Москве, кто-то в Иванове. Вот и осталась старушка в тот день одна.

- Заявка пришла в тот момент, когда Валентина Георгиевна вышла на связь с подругой, - рассказала инфорг ПСО «Волонтёр-НН» Галина (позывной Велес). - У неё был с собой телефон, и она позвонила подруге, а та уже обратилась за помощью в полицию.

В наводке для поиска указывалось, что пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Среди примет был указано: рост 153 сантиметра, телосложение худощавое, волосы тёмно-каштановые и карие глаза. В день пропажи была одета в чёрные штаны, коричневую куртку, темно-серые ботинки и чёрную шапку.

Утром, 7 июля, на поиски пожилой нижегородки выдвинулись местные жители, три отряда волонтёров и сотрудники полиции. Уже вечером Валентину Токмачёву нашли в Ленинском районе, а это достаточно далеко от её дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, пенсионерку передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

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