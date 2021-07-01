Директор многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» Татьяна Неумолотова рассказала о преимуществах клиники

«Альфа –Центр Здоровья» - современная клиника, расположенная в центре города, с профессиональным слаженным коллективом, имеет современное оборудование, которое позволяет удерживать ведущие позиции в городе в рамках оказания качественных медицинских услуг.

- Какие основные преимущества клиники «Альфа-Центр Здоровья» в г. Нижний Новгород Вы можете озвучить?

- Наше преимущество для жителей города - это доступность, многопрофильность - в одной клинике располагается и детское отделение и взрослое, тем самым очень удобно получать помощь всей семьей. Также наше преимущество в том, что мы владеем современном парком оборудования и постоянно его обновляем.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»:

- Более 10 лет на рынке частной медицины.

- Входит в ТОП 15 крупнейших частных медицинских компаний РФ, по версии Vademecum.

- Является ключевым партнером ТОП 10 страховых компаний России и сотрудничает с более чем 50-тью страховыми компаниями

- Входит в группу «АльфаСтрахование» и занимает устойчивую позицию на рынке

- Более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 10 лет

- Оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей

- Новейшие методы диагностики

- Стоматологические услуги

- Результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента

- Вы 10 лет на рынке. Как вы столько времени удерживаетесь в ТОПе клиник?

- В клинике «Альфа-Центр Здоровья» высочайшие специалисты своего дела, врачи, для которых важно помочь каждому пациенту. Люди это чувствуют и срабатывает эффект «сарафанного радио», когда из уст в уста передаются положительные отзывы о врачах нашей клиники, нашем сервисе и диагностическом оборудовании, которое помогает в постановке правильного диагноза пациента. Более 50 000 довольных пациентов за это время доказывают, что мы идем в правильном направлении и будем дальше оказывать квалифицированную медицинскую помощь нашим пациентам.

Также так как прогресс не стоит на месте, в «Альфа-Центр Здоровья» ввели Личный кабинет пациента и создали Мобильное приложение, которое помогает нашим пациентам всегда быть в курсе своих назначений и рекомендаций, выданных врачом, а также удобно записаться к врачам одним нажатием пальца.

Директор многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» Татьяна Неумолотова рассказала о преимуществах клиники

- Как вы принимаете пациентов в период пандемии Covid-19?

В «Альфа-Центр Здоровья» соблюдается масочный режим, осуществляется

термометрия на входе клиники. Также существуют ограничения по приему пациентов в клинике – контактных, температурящих, без обоняния. Все наши сотрудники оснащены СИЗами, проводится ежедневная обработка поверхностей и оборудования антисептическими растворами.

- Какое оборудование имеется в «Альфа-Центр Здоровья»?

Мы следим на новыми тенденциями в мире медицинского оборудования, поэтому предлагаем нашим пациентам обследоваться на установках мировых производителей, которые годами зарекомендовали себя как лидеры медицинской отрасли. В нашем арсенале такие установки, как:

- Система рентгенографическая DR-F (низкооблучаемая рентген-установка)

- Ортопантомограф I Max Touch

- Сканер ультразвуковой диагностический Samsung UGEO H60

- Ультразвуковой сканер медицинский диагностический Samsung Medison HS70A c датчиками, видеопринтером и ИБП

- Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ P5

- Сканер ультразвуковой Logig 7 НН

- Установки стоматологические KaVo

- Лор-установка MODULA (лор-комбайн)

- Есть врачи, которые работают в клинике с начала ее открытия и вот уже 10 лет?

- Да, мы гордимся нашим медицинским персоналом и готовы с гордостью озвучить имена тех врачей, которые уже 10 лет работают в команде профессионалов «Альфа-Центр Здоровья»:

Дубина Николай Викторович, отоларинголог (лор), детский отоларинголог (лор)

Лысенкова Наталья Геннадьевна, хирург

Мартовицкая Светлана Александровна, терапевт, врач функциональной диагностики

Перетягина Наталья Сергеевна, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики (узи), гинеколог-эндокринолог

Панковская Ирина Анатольевна, рентгенолог, детский рентгенолог высшей категории

Погодина Татьяна Евгеньевна, акушер-гинеколог высшей категории

Рыбкина Юлия Геннадьевна, стоматолог, стоматолог-терапевт

Тюханова Ирина Владимировна, педиатр высшей категории

- Какие специальности пользуются самым большим спросом на данный момент?

- Это, конечно, врачи общей направленности, такие, как терапевты и педиатры. Востребованы и более узкие специальности, такие , как ЛОР, невролог и кардиолог. В последнее время вырос спрос на такие специальности, как психотерапевт и дерматовенеролог.

- Проходят ли ваши врачи повышение квалификации и дополнительное обучение?

- Да, в обязанности работодателя входит обучение персонала и мы строго за этим следим. Наши специалисты повышают квалификацию каждые 5 лет, проходят аттестацию. Врачи получают новые знания и умения, овладевают знаниями , актуальными в мировой медицине. Так как мы являемся федеральной сетью, присутствуем в 11 городах России, у наших врачей имеется уникальная возможность делиться знаниями, опытом, получать профессиональные советы у лучших представителей нашей сети клиник.

Конечно, у нас существует система переподготовки и переаттестации сотрудников, с помощью которой наши специалисты получают новые знания и умения, проходя каждый год аттестацию и курсы, на которых получают новые знания, актуальные в мировой медицине на данный момент. То есть наши врачи, говоря разговорным языком «в тренде» последних медицинских технологий и инноваций, не стоят на месте, постоянно развиваются, идя «в ногу со временем».

Контакты:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/