Руководитель службы КТ диагностического центра «Томоград», врач-рентгенолог Юрий Коритько.

2020-ый год изменил привычный образ жизни всех людей на планете. Весь мир продолжает борьбу против вируса COVID-19 и его страшных последствий. Этот год побил все рекорды по количеству диагностированных нетипичных пневмоний. Пациенты ждут очереди на исследование КТ органов грудной клетки и хотят предельной точности в постановке диагноза от своих лечащих врачей осознавая как важно начать своевременное лечение.

В этом году наша команда ведущих врачей- рентгенологов КТ под руководством Коритько Юрия Леонтьевича блестяще справилась с поставленной задачей. Мы стойко выдержали жёсткий ритм работы, принимая более 60 человек за сутки, стараясь быстро и с максимальной точностью исключать нетипичные пневмонии даже у, казалось бы, абсолютно здоровых людей. Особенно важно для нас было сохранить боевой настрой всех сотрудников. В начале пандемии было морально тяжело и даже немного страшно. Никто не понимал что нас ждёт. На волне паники, когда умирали по всему миру от нового вируса нам нужно было собраться духом и продолжать работать.

Наша миссия сделать диагностику доступной. Чтобы каждый мог позволить себе пройти обследование на дорогостоящем современном новом оборудовании у ведущих врачей-рентгенологов. Разумное ценообразование для наших пациентов стало одной из важных задач, стоящей перед руководством клиники. Неся убытки в начале пандемии, мы смогли сохранить цены на диагностику доступными.

Тысячи благодарных отзывов от пациентов, коллег, родственников, близких, друзей стоят гораздо больше, чем временная выгода.

Мы Благодарим всех за высочайшее доверие к нашей сети диагностических центров ТОМОГРАД!

Безусловно и очень заслуженно мы хотим присвоить звание «Врач года» нашему руководителю службы КТ на территории г. Нижний Новгород и Нижегородской области, врачу-рентгенологу Коритько Юрию Леонтьевичу.

Мы всегда рады помочь во всех отделениях с 8 до 20 без выходных:

г. Нижний Новгород, 8(831) 435-17-64

ул.Родионова, 190

проспект Ленина, 109

г. Арзамас 8(83147)2-90-70

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