Новую «ГАЗель NN» с интеллектуальной системой презентовали в Нижнем Новгороде

24 марта в автоцентре ТСС-Авто Нижний Новгород на Удмурской состоялась презентация нового автомобиля марки ГАЗ – «ГАЗели NN». Одновременно такие мероприятия проходили еще в 15 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. «ГАЗель» NN — это модель нового поколения, которая была разработана на Горьковском автозаводе (входит в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски) специально к 800-летию Нижнего Новгорода. Машина создана для эффективного решения задач бизнеса и контролировать ее можно даже при помощи смартфона. Одним из ключевых отличий новой ГАЗели от предыдущих является интеллектуальная система помощи водителю.

- Раньше каждый датчик подключался к системе отдельно. Сейчас это CAN-шина данных, к которой можно подключать датчики с привязкой, цифровым кодом. На «ГАЗель NN» можно подключать значительно больше датчиков, - отметил представитель дилерского центра Олег Космачев. - Можно построить много систем пассивной и активной безопасности, комфорта. Например, у данной модели есть датчики света, дождя, системы стабилизации, антиблокировочная и противобуксовочная системы. Эта машина как платформа, на которой можно настраивать многое.

Это автомобиль нацелен на переход от аналогового к цифровому управлению. Новая модель похожа на современный гаджет. Безопасность обеспечивает динамическая система стабилизации, световая индикация экстренного торможения и ряд других электронных функций.

Помимо новых цветовых решений и более привлекательного внешнего вида, в новой модели применено 56 конструктивных изменений, в том числе шестиступенчатая коробка передач, позволяющая экономить топливо, задний мост по типу «Спайсер», усовершенствованная тормозная система с необходимыми датчиками, электромеханический стояночный тормоз, бесключевой запуск двигателя, яркие светодиодные фары, новый интерьер кабины и более удобные сидения.

Создание этого автомобиля потребовало от конструкторов решения довольно сложных задач. Однако результат превзошел все ожидания.

- Автомобиль, который мы представляем сегодня — это достаточно сложная система, которая потребовала особой компетенции у наших конструкторов и инженеров, - рассказал директор по развитию «Группы ГАЗ» Андрей Кузнецов. - Это не только разработать железо и пластик, стиль, это также IT-технологии, программирование. Научить машину работать, чтобы системы взаимодействовали друг с другом правильным образом — вот в этом, пожалуй, и состояла основная трудность.

Разработчики учитывали три главных фактора: комфорт водителя для более эффективного решения транспортной задачи, набор функций-помощников водителю и создание экосистемы сервисов, помогающих экономить средства при покупке и эксплуатации автомобиля.

Мультимедийная система включает в себя сервисы GAZ Connect для контроля над автомобильным парком со смартфона, GAZ Finance для работы с финансовыми инструментами GAZ Assistance для помощи на дорогах, GAZ Uptime для заключения долгосрочных сервисных контрактов и принципиально важную для бизнеса GAZ Campus, которая предлагает пользователю образовательные курсы и консалтинговую поддержку.

По словам Андрея Кузнецова, на новой платформе возможен выпуск автомобилей с разными типами двигателей, в том числе, электрическими. Предсерийные электромобили Горьковский автомобильный завод представил еще в прошлом году.

- Мы благодарим производителей за то, что они так быстро среагировали и опередили ожидания рынка. Сейчас можно уверенно сказать, что «ГАЗель» - это бренд, задающий тренды. Система сервисов, которую сейчас предлагают - это уникальная возможность развития своего бизнеса. Это ответ на те запросы, которые потребитель демонстрирует – снижение стоимости владения и повышение эффективности. Не устану говорить, мы работаем на потребителя, на бизнес, поэтому наша экосистема позволяет быстро, эффективно и с наименьшими затратами решать любую транспортную задачу, - подчеркнул начальник управления продаж корпоративным клиентам группы компаний «Современные транспортные технологии» (дистрибьютор марки ГАЗ) Максим Головнов.

Если говорить о конкурентном преимуществе, то новые «ГАЗели» хоть и являются началом новой премиальной линейки, а стоить будут значительно дешевле зарубежных аналогов. Предполагается, что их стоимость будет немного выше «ГАЗелей NEXT». Таким образом, у компаний отпадет необходимость перехода с «ГАЗели NEXT» на импортные автомобили. Можно сказать, что новая машина решает задачу по импортозамещению.

Отметим, что продажи новых автомобилей стартуют 24 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ на интернет-ресурсе https://gazelle-nn.azgaz.ru/. В настоящее время можно забронировать бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места в базовой комплектации, с двигателем, работающим на дизельном топливе. Так что торопитесь!