Дом на "колесах": 20-летние парень и девушка устроили нарколабораторию в глухой деревне под Нижним Новгородом

Дом на "колесах": 20-летние парень и девушка устроили нарколабораторию в глухой деревне по Нижним Новгородом Фото: "КП" Архив

В мае 2021 они купили домик в деревне Паромово Семеновского района. Выбор нижегородских Бонни и Клайда пал на эту деревню не случайно: хоть и находится она в 89 километрах от Нижнего Новгорода, проживает здесь всего три десятка человек. Идеальное место для того, чтобы делать темные делишки и оставаться незамеченными - по крайней мере, в этом были уверены начинающие "бизнесмены". Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Двадцатилетние парень и девушка были задержаны 16 мая по подозрению в изготовлении и сбыте наркотических средств.

Схема производства наркотиков, к слову, оказалась достаточно проста. Мечтая о больших деньгах и легком заработке, в мае 2021 они купили домик для того, чтобы в нем можно было производить и далее – сбывать наркотики.

Материалы для изготовления наркотических средств мы заказывали через Телеграмм, потом получали координаты с указанием места их заклада. А приготовленные наркотиков сбывали, оставляя закладки в Нижнем Новгороде.

- В доме оказалось 10 емкостей прозрачной жидкости, белое порошкообразное вещество, два противогаза, стеклянная колба, весы и три холодильника, - сообщили в правоохранительных органах.

Удивительно и то, что по словам немноих обитателей деревни, никто и никогда молодых людей в деревне не видел.

Расследование по этому делу продолжается, все обстоятельства происшествия уточняются, а изъятые вещества направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области.