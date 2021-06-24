Тарифы на ЖКХ с 1 июля 2021 в Нижнем Новгороде: как изменится плата за коммуналку

С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Плата за коммунальные услуги снова поднимется в Нижегородской области во втором полугодии этого года. Как говорят в региональной службе по тарифам, изменения эти будут в пределах инфляции. Рассказываем, как вырастут тарифы на ЖКХ с 1 июля 2021 в Нижнем Новгороде.

Так, рост платежей за «коммуналку» в среднем по области не превысит 4%.

«Региональная служба по тарифам Нижегородской области продолжает политику сдерживания роста тарифов в соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина», - заявили в ведомстве.

С 1 июля 2021 года изменение тарифов на коммунальные услуги в среднем в Нижегородской области составит:

- на теплоэнергию — не более 3,6%;

- на водоснабжение и водоотведение — не более 4%;

- на газоснабжение для населения — 3%;

- на электроэнергию для населения — не более 3,6%;

- на обращение с твердыми коммунальными отходами - не более 4%.

Для Нижегородской области совокупный рост тарифов на коммунальные услуги не превысит прогнозируемый в 2021 году Минэкономразвития России уровень инфляции - 3,7%, что ниже, чем в ряде других субъектов РФ, например, в Омске (5,3%), Новосибирске (4,6%), Великом Новгороде (6,4%) и Кирове (4,2%).