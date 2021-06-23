Заражение через поцелуй и болезнь наркоманов: Пять распространенных мифов о ВИЧ.

Несмотря на то, что сейчас все разговоры идут только о коронавирусе, все остальные болезни тоже никуда не делись. И одна из них – это ВИЧ-инфекция/СПИД, названная чумой двадцатого века. Можно ли заразиться через поцелуй и действительно ли инфекцию могут подхватить только наркоманы – эти и многие другие мифы «Комсомолка» обсудила с главным врачом Нижегородского областного центра по профилактике СПИДа и инфекционными заболеваниями Соломоном Апояном.

Миф 1: ВИЧ-инфекция – это смертельный приговор

На сегодня это не так. Вирус заявил о себе в конце 20 века, и довольно громко (в числе разных фактов о заболевании, информация о его жертвах ярких личностей из мира искусства и спорта). Потребовалось время на изучение его особенностей, способов диагностики и лечения. Недостаточность информации сеяла панику и рождала мифы. Но мнение, когда такой диагноз считался практически приговором уже давно в прошлом. Сегодня ВИЧ-инфекция хорошо изучена и она – всего лишь одно из хронических заболеваний. Современная медицина поставила ВИЧ-инфекцию под контроль. Регулярный приём лекарственных препаратов, подавляющих размножение вируса, позволяют сохранить качество и продолжительность жизни человека, живущего с ВИЧ. Ведь любые хронические заболевания, такие, как например гипертоническая болезнь, сахарный диабет, тоже требуют приема ежедневного приема лекарственных средств и наблюдения у врача. Если диагноз ВИЧ-инфекции подтверждается, то назначаются лекарства, которые подавляют размножение вируса. Когда на фоне приема лекарств вирусная нагрузка становится неопределяемой в крови (это подтверждается лабораторными тестами), риск передачи вируса другому человеку значительно снижается. Одним из примеров является рождение здоровых от ВИЧ детей у инфицированных женщин, принимающих терапию в период беременности и родов. А вот если терапию не принимать, то, заболевание все равно будет развиваться. То есть лекарство необходимо для того, чтобы остановить размножение вируса в организме и не допустить развития стадии СПИДа.

Миф 2: Больной ВИЧ-инфекцией обязательно заразит своего партнера

На сегодня основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой, а значит в зоне риска любые незащищенные контакты. Даже один такой контакт может стать роковым, если партнер инфицирован. Главная опасность ВИЧ-инфекции — это отсутствие собственных симптомов и заболевание долгое время может не давать о себе знать. Установить наличие инфекции невозможно по внешним признакам, поэтому только лабораторное обследование на ВИЧ-инфекцию может определить ее наличие. С момента инфицирования ВИЧ риск передачи вируса при половых контактах наступает довольно быстро. Лечение антиретровирусными препаратами подавляет размножение вируса. Если бы все инфицированные ВИЧ принимали необходимую терапию, можно было бы предотвратить большинство новых случаев заболевания.

Миф 3: ВИЧ-инфекция сокращает жизнь

Регулярный приём терапии (лекарств) позволяет сохранить качество и продолжительность жизни. Однако если отрицать болезнь, не принимать никаких мер, то постепенно ВИЧ-инфекция достигнет своей последней стадии- стадии СПИДа и тогда повлиять на заболевание будет достаточно сложно. Поэтому крайне важно вовремя поставить диагноз и вовремя начать лечение. ВИЧ коварен тем, что он себя никак не проявляет на протяжении нескольких лет. Тестирование раз в год может спасти жизнь. А сделать тест – не больно и бесплатно (можно анонимно). Пройти тест можно в поликлинике по месту жительства или в ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Миф 4: ВИЧ-инфекция – это болезнь наркоманов

В 90- е годы действительно болезнь преимущественно распространялась среди определенных групп населения. Среди потребителей передача ВИЧ происходила через нестерильную иглу при совместном употреблении психоактивных веществ без назначения врача. Так же в группы риска входили лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией и лица, вовлеченные в коммерческие секс-услуги.

Сегодня основной путь передачи – половой при незащищённых сексуальных контактах. Заболевание перестало затрагивать только группы риска. Основная доля выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (более 70%) по современной статистике приходится на возрастную группу лиц 20-50 лет. Это взрослые трудоспособные люди, мужчины и женщины, ведущие самую обычную жизнь.

Миф 5: ВИЧ можно заразиться через поцелуи или рукопожатие

В бытовом плане человек, живущий с ВИЧ, не представляет опасности для окружающих: ни для друзей, ни для коллег, ни для семьи. ВИЧ не передается по воздуху, через посуду или мебель, через рукопожатия и объятия, через поцелуи ВИЧ не передаëтся, потому что в слюне вируса крайне мало и для заражения нужно выпить не меньше несколько литров слюны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 24 месте из 85 в России находится Нижегородская область по количеству ВИЧ-инфицированных.

15 тысяч человек стоят на учете в СПИД-центре

Около 2 тысяч новых случаев заражения выявляется в Нижегородской области ежегодно

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