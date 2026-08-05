В Нижнем Новгороде запустили брендированный состав метро, посвященный выборам. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 5 августа со станции метро «Пролетарская» запустили новый брендированный метропоезд, посвященный грядущим выборам. Вплоть до 30 сентября он будет курсировать по столице Приволжья, напоминая пассажирам о дате и времени голосования. «Комсомолка» тоже прокатилась на необычном поезде и выяснила, почему он сразу понравился нижегородцам.

Выбор на пять лет

Запуск брендированного поезда метро в Нижнем Новгороде стал частью общероссийской просветительской акции, посвященной сентябрьским выборам. В этом году в единый день голосования 20 сентября в Нижегородской области одновременно состоятся и выборы депутатов Государственной Думы, и депутатов регионального Законодательного собрания. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях области состоятся еще и довыборы муниципальных депутатов. Голосование будет продолжаться в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября. Чтобы нижегородцы получили полную информацию о предстоящих выборах, и была придумана эта просветительская акция.

Маргарита Андреева рассказала о просветительской акции. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

- Нижегородский метрополитен - это одна из ключевых транспортных артерий города, которая ежедневно обеспечивает передвижение тысяч жителей и гостей Нижнего Новгорода. И сегодня именно в метро мы запускаем этот проект. На линию вышел брендированный состав, приуроченный к выборам депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Нижегородской области, - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева. - Главная цель этого проекта - напомнить нашим избирателям о том, что уже менее чем через два месяца им нужно будет сделать выбор, который определит жизнь нашей страны на ближайшие пять лет.

Успеет перевезти всю Нижегородскую область

Данный проект смело можно считать общероссийским. Первые брендированные поезда метро вышли на линию в Москве 3 августа, которые запустил ЦИК России. Сегодня к акции присоединился Нижний Новгород. А еще через два дня аналогичные поезда отправятся в путь в Новосибирске. Таким образом проект охватит российские города от Москвы до Новосибирска. В столице Приволжья на нем можно будет прокатиться вплоть до 30 сентября.

Прокатиться на брендированном поезде можно будет вплоть до 30 сентября. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Стоит отметить, что брендированные поезда в нижегородском метро появляются не первый раз. Нижегородцы помнят составы, посвященные Дню Победы и великим российским писателям, героям СВО и чемпионату мира по футболу. И каждый раз они вызывают особый всплеск интереса со стороны пассажиров.

- Вообще тематическое брендирование для нас не ново - метрополитен этим занимается уже несколько лет, - напомнил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев. - Сегодня это новая тематика, но совершенно необходимая и нужная. Благодаря акции граждане узнают о едином дне голосования 20 сентября. В сутки мы перевозим порядка 120 тысяч пассажиров, а за месяц - более трех миллионов человек. Это практически вся наша область! Так что жители точно получат всю информацию и смогут реализовать свое право гражданина.

Несмотря на то, что в свой первый рейс брендированный поезд отправился по Автозаводской линии метро, потом его можно будет увидеть и на других ветках. По словам Олега Яушева, поезда периодически переводят с линии на линию, так что жители всех районов города смогут ознакомиться с важной политической информацией.

На поезде метро можно увидеть всю важную информацию о выборах. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

- Данный проект реализуется при поддержке департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода и наших партнеров ООО «Группа компаний «Атом». Специалисты компании продемонстрировали свой высокий профессионализм, благодаря которому мы теперь можем видеть такой стильный и красивый состав, - отметила Маргарита Андреева.

Триколор и самые важные куар-коды

Брендированный поезд действительно получился впечатляющим. Снаружи он украшен российским триколором и памяткой о грядущих выборах. Здесь же указаны все даты голосования, так что избиратель точно их увидит и запомнит. Внутри вагонов расклеены аналогичные памятки, где помимо даты выборов, размещены главные куар-коды. Они ведут на сайт Центральной избирательной комиссии, сайт избирательной комиссии Нижегородской области и портал Госуслуг. Перейдя по любой из этих ссылок, пассажир сможет ознакомиться со всей информацией о грядущих выборах.

В свой первый рейс поезд отправился 5 августа со станции метро «Пролетарская». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

- Технически это далеко не первая работа, которую мы проводили для метрополитена и в принципе по оклейке транспорта. Но однозначно это очень масштабный проект. Нами было забрендировано четыре вагона, целый состав. Работы велись в течение нескольких дней и результатом мы довольны, - отметил генеральный директор ГК «Атом» Яков Карпенко. - Поскольку мы давно сотрудничаем с метрополитеном, то хорошо знакомы с технологией. Для брендирования мы используем только легкосъемную пленку, которая не оставляет никакого клеевого слоя и не влияет на сохранность вагонов. Это очень важное условие! После окончания выборов мы в обязательном порядке демонтируем эту брендированную пленку и восстановим лакокрасочное покрытие.

Символичный поезд

Первые пассажиры, шагнувшие в вагон метро на станции «Пролетарская», были очень удивлены таким необычным видом поезда. Некоторые уже знали о предстоящих выборах, а для некоторых - эта поездка стала открытием.

- Вообще у меня сегодня получился очень странный день, - призналась менеджер Елена Обухова. - Выйдя из дома, я сначала увидела автобус - тоже с датами голосования, а теперь вот села в такой вагон. Наверное, это знак! Признаюсь честно, я и не помню, когда последний раз была на выборах. Но, думаю, в сентябре стоит сходить. Теперь вот знаю, что выборы будут 20 сентября.

Также на станциях метро установлены экраны с информацией о выборах. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Красивый поезд впечатлил не только взрослых пассажиров, но и совсем юных нижегородцев. И хотя им на выборы пока рано, прокатиться в таком вагоне они совсем не прочь.

- Сейчас сели в этот вагон вместе с сыном - ему всего восемь лет. Так он сразу начал спрашивать, что такое выборы и можно ли ему пойти, - смеется нижегородка Екатерина Трифонова. - Вот объясняла ему, что сначала надо подрасти.

КСТАТИ

Запуск брендированного поезда в этом году носит символический характер. Он приурочен не только к выборам депутатов Госдумы и Законодательного Собрания, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России.