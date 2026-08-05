Первую опору канатной дороги через Оку установили на Заречном бульваре. Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

В Нижнем Новгороде на Заречном бульваре смонтирована первая опора строящейся канатной дороги через Оку. Как сообщили в АО «Урбантех Канатные дороги», конструкция установлена рядом с будущей станцией «Заречная».

Конструкция установлена рядом с будущей станцией «Заречная». Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

Всего на трассе запланировано 15 опор из высокопрочной стали. Они будут держать роликовые балансиры и несуще-тяговый канат с кабинами. Первая опора имеет трубчатую конструкцию: в нижней части её диаметр составляет 1,8 метра, в верхней – 1 метр, высота – 18 метров. Монтажу предшествовала подготовка: вынос коммуникаций, устройство свайных фундаментов и сборка металлоконструкций. Сейчас свайные работы выполнены на 90% во всех точках установки, параллельно собирают остальные опоры.

Всего на трассе запланировано 15 опор из высокопрочной стали. Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

Маршрут канатной дороги соединит заречную и нагорную части города – от Заречного бульвара до парка «Швейцария» – с тремя станциями: «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в зоне доступности дороги уже живут около 100 тысяч нижегородцев, а к 2033 году здесь планируется ввод более 700 тысяч квадратных метров жилья. Запуск канатной дороги запланирован на 2027 год.