15 водоемов в Нижегородской области признаны безопасными

15 водоемов Нижегородской области пригодны для купания Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор обновил список рек и озер, пригодных для купания в Нижегородской области. По результатам лабораторных исследований, проведенных 31 июля, безопасными признаны 15 водоемов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Проведенные лабораторные исследования показали, что санитарно-гигиеническим требованиям соответствует вода в девяти озерах Нижнего Новгорода – озеро Щелоковского хутора, ПКиО 1 и 2 очередей, озера Силикатное, Светлоярское, Сортировочное, Больничное, Лунское и Пестичное.

Кроме того, качество воды специалисты отметили в нескольких водоемах Нижегородской области. Купаться разрешается в пруду «408 км» и в реке Теша в Арзамасе, в озере у Крутой горы в Богородске, Юрасовском озере на Бору, в Верхнем пруду в Выксе и в Волге со стороны городского пляжа в Лыскове.

Специалисты отмечают, что при выборе мест отдыха важно обращать внимание на благоустройство пляжа и купаться только в разрешенных местах. Кроме того, заранее стоит позаботиться о питьевой воде, головном уборе и защите от солнца.

КОНКРЕТНО:

Места, разрешенные для купания в Нижнем Новгороде:

- Первое озеро Щелоковского хутора (Советский район);

- Озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район);

- Озеро ПКиО 1 очереди, ул. Смирнова (Автозаводский район);

- Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);

- Озеро Светлоярское со стороны улицы Гаугеля (Сормовский район);

- Озеро Сортировочное, оба пляжа (Канавинский район);

- Озеро Больничное (Канавинский район);

- Озеро Лунское (Сормовский район);

- Озеро Пестичное (Сормовский район).

Водоемы Нижегородской области, вода в которых соответствует санитарно-гигиеническим требованиям:

- Пруд «408 км» (г. Арзамас);

- Река Теша (г. Арзамас);

- Озеро у Крутой горы (г. Богородск);

- Озеро Юрасовское (г.о.г. Бор);

- Река Волга, городской пляж города Лысково;

- Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).