Глеб Никитин посетил «Хулиганодом» и музей Чкалова в Чкаловске. ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Чкаловске. Здесь он первым делом отправился в «Хулиганодом», где подростки могут получить социальную, психологическую и правовую помощь. Об этом глава региона рассказал в своих социальных сетях.

Центры наставничества для подростков «Хулиганодом» работают как в самом Нижнем Новгороде, так и в районах области. Один из них располагается в Чкаловске. Здесь специалисты проводят адаптацию молодых ребят, для которых посещение центра является лучшей профилактикой правонарушений и плохого поведения. К слову, получить здесь психологическую поддержку могут и взрослые – специально для этого в «Хулиганодоме» организуют родительские клубы.

ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

- Пообщались с воспитанниками - прекрасные ребята! Выпили чаю с чкаловской пастилой и зефиром. Кстати, они точно не хуже прославленных белевских и коломенских десертов. Рекомендую! – поделился Глеб Никитин.

За первые полгода с момента запуска «Хулиганодома» в Чкаловске здесь провели уже свыше 300 мероприятий. Всего на территории региона действует пять таких центров. Они работают в Нижнем Новгороде, Чкаловске, Кстове, Урене и на Бору.

Впрочем, в Чкаловск губернатор ехал не только ради «Хулиганодома». Здесь же он посетил обновленный музей Чкалова.

- Великолепное впечатление! - признался Глеб Никитин. - Здесь очень много подлинных артефактов, расширена площадь экспозиции, появилась отличная гостевая зона. Объект получился, с одной стороны, современным и технологичным, а с другой - его воссоздали с душой и любовью.

По мнению губернатора, после реконструкции музей вышел на новый уровень и стал еще более интересным для посетителей.

ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

Вслед за этим Глеб Никитин оценил ход работ по реновации музея скоростей, посвященную Ростиславу Алексееву и другим важным разработчикам водных судов.

- Работы закончатся примерно через неделю, к фестивалю «Русские крылья», - рассказал глава региона. - Приглашаю всех в Чкаловск на открытие музея и на это яркое культурное событие!