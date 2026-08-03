Пасмурная погода и репетиция дождей: Какая погода ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

Пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пасмурная, но теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде в предстоящую неделю. На протяжении почти всех семи дней небо затянут облака, редко будут идти дожди. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев с 3 по 9 августа.

В понедельник погода еще порадует горожан ярким солнцем. Температура воздуха, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем составит +24 градуса. Ночью же похолодает до +14 градусов. Скорость ветра не превысит 4 метров в секунду, а давление будет колебаться от 753 до 755 мм рт.ст.

Во вторник, 4 августа, небо затянут облака, из которых солнце будет проглядывать совсем немного. Столбики термометров днем остановятся на отметке в +24 градуса, а ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 3 метров в секунду. Давление не превысит 756 мм рт. ст.

В среду пасмурная погода сохранится, воздух прогреется до +26 градусов, ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра не превысит 4 метров в секунду, а давление составит 754 мм рт. ст. Магнитное поле будет спокойным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг и пятницу погода удивит своим разнообразием. По утрам будет светить яркое солнце, которое днем спрячется за облаками. Вечерами город накроют дожди. В четверг столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью же похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 2 – 4 метра в секунду, давление не превысит 755 мм рт. ст.

В пятницу воздух прогреется до +29 градусов, а вода, несмотря на дожди – до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса, скорость ветра не превысит 3 метров в секунду.

В выходные дожди сохранятся. В субботу нижегородцы еще могут надеяться, что солнце покажется из-за туч, но в воскресенье небо весь день будет пасмурным. Температура воздуха 8 августа составит +22...+26 градусов, на следующий день столбики термометров не поднимутся выше отметки в +22 градуса. Также ожидается слабый ветер, со скоростью не более 3 метров в секунду. Вода в водоемах останется теплой, ее температура составит 22 градуса.

Отметим, несколько дождливых дней на этой неделе станут репетицией для следующей. С 10 по 14 августа по прогнозам синоптиков Нижний Новгород накроют непрекращающиеся дожди.

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