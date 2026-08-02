Возрождение храмов и развитие паломническо-туристического кластера: Глеб Никитин рассказал Патриарху Кириллу о главных православных проектах в Нижегородской области

Патриарх Кирилл обсудил с Глебом Никитиным связь науки и веры. Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В Дивееве 1 августа состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. В ходе встречи они обсудили связь науки и веры, а также историческую значимость Сарова. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

- Я посещал эти места в то время, когда трудно себе было представить, что все это возродится. Но тогда замечательные физики, которые здесь работали, верили, что все возродится, - отметил Патриарх Кирилл.

По его словам, именно благодаря вмешательству известных физиков началось возрождение Дивеева. Через этот канал церковь смогла повлиять на ситуацию.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин, напомнил о своей встрече с Патриархом Кириллом в Сарове в 2019 году. Тогда он говорил о сочетании передовых технологий и духовного обновления.

- На меня огромное впечатление произвело, что высокая наука может со священнослужителями общаться на одном языке, думать про такие высокие смыслы жизни. И самое главное, что Святейший Патриарх настолько глубоко понимает эту связь , - признался Глеб Никитин.

Стоит отметить, что сейчас в Нижегородской области проводится масштабная работа по восстановлению и реконструкции храмов. На данный момент в регионе уже восстановлено около 700 храмов. Также в Нижегородской области реализуется проект по консервации руинированых церквей для последующего их восстановления. Одновременно с этим в регионе развивается паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров».

- В Арзамасе мы полностью завершили реставрацию Воскресенского кафедрального и Спасо-Преображенского соборов. В Дивееве построен духовно-просветительский центр имени Серафима Саровского. Ведутся работы по строительству Святых врат, они синхронизированы с благоустройством площади перед ними, строительством дороги и монастырской стены. В Сарове реставрируются объекты, входящие в ансамбль Свято-Успенского мужского монастыря, - рассказал Глеб Никитин.