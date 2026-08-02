Фестиваль «Пари Фест» прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Уже в третий раз в Нижнем Новгороде прошел масштабный летний фестиваль «Пари Фест» (12+). Он объединил музыку, спорт, искусство и технологии. В этом году главной темой стал «Резонанс». Идея в том, чтобы каждый гость стал частью общего потока и почувствовал этот самый резонанс. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» посетил мероприятие. О самых ярких событиях фестиваля рассказываем в нашем материале.

Музыка звучала без перерыва

На «Пари Фесте» работало сразу несколько музыкальных площадок, где одновременно диджеи и исполнители заставляли гостей мероприятия танцевать и подпевать любимым хитам. Основным местом притяжения зрителей стала главная сцена, на которой выступили Boulevard Depo, Тося Чайкина, Martin, DIMMA URIIH, Nika Kashevnik и Passmurny.

ФОТО: Екатерина Маркелова

Особенно танцпол разогрелся к вечеру, когда на сцену вышли сначала ATL, а затем Big Baby Tape. Зрители в едином порыве пели, танцевали, поднимая руки все выше. Кульминацией вечера стало зрелищное шоу-момент от команды BEAM. Финальную и яркую точку поставил музыкальный коллектив «Станции метро Горьковская», который заставил двигаться даже тех, кто до этого стоял в стороне.

ФОТО: Екатерина Маркелова

ФОТО: Екатерина Маркелова

Все выступления сопровождались световыми и видео эффектами, что делало шоу еще более атмосферным и красочным.

ФОТО: Екатерина Маркелова

Спорт и киберспорт для всех желающих

Однако «Пари Фест» — это не только музыка. Вторая важная часть программы была посвящена спорту, причём как традиционному, так и адаптивному, а также киберспорту. На площадках проводились сразу несколько соревнований. Гости фестиваля мерились силами в игре в падел, выясняли, кто круче делает трюки на скейтборде, а также проверяли, кто лучше играет в компьютерную игру CS2.

ФОТО: Екатерина Маркелова

ФОТО: Екатерина Маркелова

ФОТО: Екатерина Маркелова

Для тех, кто любит двигаться, весь день работала фитнес-зона. Гости успевали и на большую зарядку, и на интенсив «Минус зажимы», и на занятия для спины. Также в аренду можно было взять мячи, бадминтон, фрисби, были организованы места для игр в шахматы и настольный теннис. Даже неопытные спортсмены могли попробовать свои силы в пудж-баскетболе и кикере, а также посетить мастер-класс по слеклайну, попробовав себя в искусстве ходить по натянутой стропе.

ФОТО: Екатерина Маркелова

ФОТО: Екатерина Маркелова

От глиттер-бара до автограф-сессий: чем еще удивил фестиваль

На «Пари Фест» каждый мог найти себе развлечение на любой вкус. Помимо музыкальных и спортивных площадок по всей территории находили зоны отдыха и фудкорт с самой разнообразной едой - от пирогов до охлаждающего мороженого. Для модниц работали стилисты, которые за считанные минуты обновляли девушкам образы. Дополнением для них становились яркие блёстки в глиттер-баре. Оставить у себя на память частичку фестиваля можно было в арт-зоне, где художник создавал граффити-портреты, а также в ИИ-фотобудках.

ФОТО: Екатерина Маркелова

Самых маленьких гостей мероприятия развлекали на авторском шоу «Рулетка». Также они могли сыграть в «Кажется, нащупал» с настоящими животными, посоревноваться в эстафетах и преобразиться с помощью переводных тату и блесток. Кроме того, для фанатов прошли автограф-сессии с блогерами и исполнителями.

Фестиваль «Пари Фест» собрал несколько тысяч нижегородцев и гостей города. Резонанс получился действительно мощным и запоминающимся.