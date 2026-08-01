В Городецком детском доме создадут модель «семейного дома»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы развития поддержки семей и способы профилактики социального сиротства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Руководители обговорили реализацию проекта «Единая модель помощи детям» в регионе и использование новых способов поддержки родителей с детьми.

По словам губернатора, в Нижегородской области «Единая модель помощи детям» помогла сократить число детей, размещающихся в стационарных социальных учреждениях, в среднем на 30%. Глеб Никитин также отметил, что способы поддержки, которые действуют или планируются в регионе, помогают семьям решиться на рождение ребенка.

– С июля прошлого года уже более 19 тысяч нижегородских семей получили «Родительский основной доход» в форме ежемесячной «зарплаты родителя», единовременной выплаты или комбинации этих вариантов. Свыше 20 тысяч семей также воспользовались электронным сертификатом «Подарок новорожденному», самостоятельно выбрав необходимые детские товары от нижегородских производителей. Значительное число нижегородцев сегодня получают поддержку в рамках «Демографического меню» национального проекта «Семья», – рассказал губернатор Нижегородской области.

Мария Львова-Белова также выразила свое мнение о том, что практики, применяемые в Нижегородской области, становятся примером для других субъектов России.

– Когда в регионе создали Ресурсный центр «Дети в семье» и централизовали всю работу по профилактике социального сиротства, эта практика стала прообразом перерождения Фонда защиты детей, который теперь будет работать по всей стране и оказывать адресную помощь семьям с детьми, повышать компетенции специалистов и формировать учреждения нового типа, – приводит пример председатель Фонда защиты детей.

Мария Львова-Белова посетила социальные учреждения Нижегородской области и представила концепцию развития детского дома в Городце по модели «семейного дела».

Так, губернатор Нижегородской области и председатель Фонда защиты детей заключили соглашение, согласно которому учреждение станет одним из инновационных площадок, развивающихся «под крылом» федерального центра. Городецкий детский дом войдет в десятку подобных площадок по всей стране.

Также руководители обсудили и открытие отделения Фонда защиты детей в регионе. Он возьмет под свой контроль часть вопросов, связанных с организацией по судебной защите, восстановлению родительских прав и многих других моментов. Уже известно имя председателя – им станет Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области поделилось, что в роли партнера Фонда выступит Ресурсный центр «Дети в семье».