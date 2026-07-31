Страховщики рассказали, повлияет ли статус Кстово на изменение цены ОСАГО

Новый административный статус Кстово не влияет на изменение стоимости полисов ОСАГО Т-Страхования в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Кстовский район официально вошел в состав Нижнего Новгорода. Этот факт не влияет на стоимость полисов ОСАГО для наших клиентов. Если будет выявлено, что стоимость уже оформленного полиса увеличилась, Т-Страхование самостоятельно свяжется с клиентом для возврата денежных средств, — добавили в компании.

Представители страховщиков напомнили, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиваться раз год в пределах 20% в связи с инфляцией.

Слияние Кстово и столицы региона началось в прошлом году. С 4 апреля 2025-го округ стал частью городского округа города Нижнего Новгорода. Кстово получил статус района, не городского: Кстовский район в составе города, но стоящий как бы особняков среди городских районов вроде Московского или Советского. В результате объединение произошли изменения в структуре исполнительной власти.