«Смерть моего сына не должна быть напрасной»: Мать нижегородского подростка, которого порывом воздуха затянуло под поезд, умоляет построить безопасный мост через железную дорогу

18-летнего парня воздушным потоком сбило с ног и затянуло под колёса поезда. Фото: из личного архива.

Страшная трагедия произошла в Нижегородской области – здесь 18-летнего парня воздушным потоком сбило с ног и затянуло под колёса поезда, когда он ехал на электровелосипеде по узкой тропе вдоль путей между посёлками Правдинск и Чернораменка. Юноша погиб на месте. Теперь его убитая горем мама просит обратить внимание на смертельно опасный участок и сделать так, чтобы здесь, наконец, появился пешеходный мост, пока не случилась новая беда.

Сбили с ног потоки воздуха

Трагедия произошла вечером 29 июля на 38-м километре Горьковской железной дороги. 18-летний юноша спешил на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна. Как сообщили в Центральном МСУТ СК России, в момент приближения скорого поезда велосипедиста сбило с ног вихревыми потоками воздуха и затянуло к составу. От полученных травм юноша скончался до приезда медиков.

Следственными органами организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Параллельно проверку проводит Нижегородская транспортная прокуратура. Ведомство установит, соблюдались ли на участке требования законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и нахождения граждан на инфраструктурных объектах.

«Там любого затянет»

Несмотря на всю опасность этого участка дороги, им ежедневно пользуется большое количество местных жителей: родители с детьми, дачники, подростки на велосипедах. Однако место совершенно не приспособлено для пешеходов: дорога там полностью усыпана галькой и идет близко к путям по узкому мосту. Альтернатива – автобус, который идёт около часа, в то время как пешком или на велосипеде дорога занимает 15 минут.

На мосту нет безопасного прохода для пешеходов. Фото: Центральное МСУТ СК России

– Там очень узкое пространство. Когда идёт электричка, она сигналит без остановки, машинисты знают, что тут вечно люди. Он очень торопился, должен был забрать младшую сестрёнку из садика. А могло быть такое, что он был в наушниках? Могло… Но на теле наушников не нашли, только пустой кейс. Как это произошло, мозг отказывается понимать. Велосипед лежал далеко от него. Попав на этот мост, шансов у тебя уже нет, – с горечью сказала мама погибшего юноши корреспондентам «Кстати».

Её слова подтверждают и другие местные жители. В соцсетях балахнинцы оставляют десятки горьких комментариев.

– Живу рядом, хорошо знаю этот мост. Он страшный! Очень узко, и щебёнки насыпано столько, что пешком идти трудно, а на велосипеде тем более. По факту там вообще нельзя находиться, это железнодорожная зона. Но с транспортом в Балахне беда, у людей просто нет выбора, – написала в комментариях Светлана М.

– Раньше поезда там еле плелись, а теперь не сбавляют скорость. Я сама пять дней в неделю ездила этим маршрутом на электровелосипеде. Бывало, на середине моста слышишь приближающийся состав, быстро спешиваешься, вцепляешься в перила и ждёшь, боишься, что велосипед снесёт ветром, – добавила Нина А.

«Там нужен мост, чтобы не было новых жертв»

После трагедии мама погибшего мальчика просит обратить внимание на ситуацию. Женщина написала в своих социальных сетях пост, в котором призвала властей и управление РЖД построить пешеходный мост, чтобы люди могли безопасно и быстро добираться до дома, не боясь за свою жизнь.

– Это очень опасный участок, но другой дороги для людей нет. Прошу всех, кто знал моего сына и знает меня, помочь создать общественный резонанс, чтобы привлечь внимание властей и управления РЖД, чтобы на этом месте построили пешеходный мост. Чтобы смерть моего сына не была напрасной и чтобы спасти ещё чьи-то жизни, – написала она.

Женщина надеется, что гибель 18-летнего парня, у которого была впереди вся жизнь, привлечет внимание властей и ответственных ведомств к проблеме. А жители Балахны смогут без страха преодолевать маршрут между поселками Правдинск и Чернораменка.