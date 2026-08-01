Кишечные инфекции, отит и гнойные раны: Выяснили, какие опасные заболевания можно подхватить во время купания в фонтане

Врач-инфекционист рассказал нижегородцам, почему опасно купаться в фонтанах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В знойные летние дни одним из излюбленных развлечений нижегородских подростков и детей является купание в уличных фонтанах. Когда столбики термометров переваливают за отметку +30, такие места буквально превращаются в импровизированные аквапарки. Орава ребятишек весело носится под струями воды, а самые отчаянные пытаются нырять. Однако мало кто из купальщиков и их родителей задумывается, чем опасны такие водные процедуры. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» поговорил со специалистом и выяснил, чем на самом деле грозит безобидное плескание в фонтане и какие заболевания можно оттуда «принести».

Главное, что нужно помнить при возникновении желания нырнуть, фонтан – это декоративное сооружение, не предназначенное для купания. Как объяснил врач-инфекционист Нижегородского областного центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Данила Пименов, в отличие от бассейнов, вода в фонтанах не проходит необходимую очистку и постоянно циркулирует по замкнутому кругу, накапливая грязь. Под палящим солнцем она быстро нагревается, а обеззараживающих средств недостаточно.

– Уличные фонтаны не рассчитаны на купание, в отличие от бассейнов. Вода в них не проходит очистку и циркулирует по замкнутому кругу. За счет того, что она нагревается на солнце и недостаточно обеззараживается, микроорганизмы чувствуют себя в ней замечательно и активно размножаются, – рассказал корреспонденту «КП-Нижний Новгород» Данила Пименов.

По словам специалиста, при купании в фонтане легко заразиться бактериальными и вирусными кишечными инфекциями, а также высок риск подхватить наружный отит, вызываемый, в частности, очень устойчивой синегнойной палочкой.

Помимо инфекций купающихся в фонтанах подстерегает и другая опасность. Скользкое дно, плохо закреплённые трубы и элементы подсветки могут стать причиной серьёзных травм. Во время игр в фонтане можно получить ушиб или порез, который в грязной воде моментально инфицируется.

К слову, 2 августа по всей России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этот день иногда можно встретить людей, желающих искупаться в городских фонтанах. Как сообщили «КП-Нижний Новгород», в мэрии отключать их не будут. Поэтому при возникновении желания нырнуть в фонтан, рекомендуем воздержаться, так как это может быть опасно для здоровья.