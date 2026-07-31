Вакцинация и стерильный маникюр: Нижегородские медики назвали главные меры профилактики гепатита

Нижегородские медики назвали главные меры профилактики гепатита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вирус гепатита является серьезной угрозой для здоровья человека. Он передается совершенно разными способами, может протекать практически бессимптомно, а от заражения никто не застрахован. Однако медики уверяют: гепатит можно не только победить, но и предотвратить. Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова рассказала о рисках и симптомах гепатита, а также способах защиты от вируса.

– Елена Геннадьевна, в чем же опасность гепатита?

– Гепатит – это воспаление, в результате которого разрушаются клетки печени. Его причиной могут стать инфекции, злоупотребление алкоголем или жирной пищей, отравление, в том числе лекарственное, а также неправильный образ жизни.

Медики различают острый и хронический вирусный гепатиты. Во время острой фазы организм активно борется с инфекцией. Если справиться с вирусом не удается, заболевание переходит в хроническую форму – постоянное воспаление печени.

Если организм не успевает восстанавливать разрушенные клетки печени, они замещаются соединительной тканью – возникает фиброз, который в последствии может перейти в тяжелую стадию – цирроз.

– Чем же опасны фиброз и цирроз печени?

– Дело в том, что уменьшение количества клеток и замещение их на соединительную ткань, приводит к тому, что печень перестает выполнять свои функции. А это – обезвреживание аллергенов и токсинов, удаление избытка гормонов, участие в процессах кроветворения, обмен жиров и другое.

Без лечения хронический вирусный гепатит часто приводит к развитию цирроза или рака печени. Однако многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником вируса для других людей.

– Какие виды гепатитов существуют и как ими можно заразиться?

– Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. Гепатиты типа В и С приводят к развитию хронической болезни у сотен миллионов людей и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.

Гепатитами А и Е можно заболеть через зараженную воду, пищу, а также в быту. Вирусы гепатитов В, С и D содержатся в биологических жидкостях больного человека – в крови, слюне, сперме, отделяемом из влагалища. Другой человек может заразиться при попадании вируса в кровь или на поврежденную кожу и слизистые.

Основные обстоятельства, при которых возможно заражение гепатитами B и С: внутривенные наркотики, незащищенный половой контакт, передача вируса ребенку в родах, переливание непроверенной крови и ее компонентов, татуировки, пирсинг, маникюр в ненадежных салонах, совместное использование маникюрных ножниц, бритвы и зубной щетки.

– Расскажите, пожалуйста, о симптомах гепатитов.

– На ранних стадиях течения болезни симптомы могут быть слабо выраженными, либо отсутствовать вовсе. Пациентов либо ничего не беспокоит, либо это может быть чрезмерная утомляемость, снижение работоспособности, боль в мышцах, головная боль.

На поздних стадиях, при серьезных поражениях печени могут появиться более заметные симптомы: желтуха, потемнение мочи, «сосудистые звездочки» на коже, «печеночные ладони», зуд кожи, кровотечение из вен пищевода, длительные кровотечения и образование больших гематом, тошнота и рвота, боли в животе, накопление жидкости в брюшной полости, нарушение функционирования головного мозга.

Хронический вирусный гепатит протекает практически без симптомов, поэтому можно годами болеть и не подозревать об этом. Очень важно регулярно сдавать специальные анализы для исключения заболевания. Для гепатита В – это определение поверхностного антигена (HBsAg), для гепатита С – анализ на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV). Сдать анализы можно бесплатно, получив направление у участкового терапевта.

– Существуют ли меры профилактики для вирусных гепатитов?

– Безусловно, для всех вирусных гепатитов существуют меры профилактики. Для гепатитов А и Е это использование качественной воды для питья, соблюдение личной гигиены, мытье фруктов и овощей, тщательная термическая обработка пищи.

Профилактика гепатитов В, С и D включает вакцинацию, применение стерильных инструментов при пирсинге, нанесении татуировки и маникюре, использование только личной бритвы, ножниц и зубной щетки, а также барьерных методов контрацепции.

Однако абсолютно никто не застрахован от заражения вирусными гепатитами, поэтому необходим регулярный скрининг.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен