Дни голосования, новинки выборов и правила агитации: В Избиркоме Нижегородской области провели семинар для журналистов

В Избиркоме Нижегородской области состоялся семинар для представителей СМИ. ФОТО: Избирком Нижегородской области.

В Избирательной комиссии Нижегородской области состоялся семинар-совещание для журналистов. Его участниками стали свыше 70 редакторов и директоров СМИ. На встрече им рассказали о главных новшествах грядущих выборов, правилах агитации и нормах избирательного законодательства. Рассказываем, какие изменения ожидают нижегородцев.

Голосование на три дня

В этом году в Единый день голосования 20 сентября в Нижегородской области состоятся выборы сразу нескольких уровней – федерального, регионального и муниципального. На этот раз нижегородцы будут одновременно избирать и депутатов Государственной Думы, и Законодательного Собрания Нижегородской области, а в некоторых муниципальных образованиях области состоятся еще и довыборы муниципальных депутатов. Разумеется, такая тройная нагрузка на избирательные комиссии требует еще более кропотливой работы и внимательного отношения к выборному процессу.

ФОТО: Избирком Нижегородской области.

- В подготовке и проведении выборов у нас задействованы Избирательная комиссия Нижегородской области, 61 территориальная избирательная комиссия и 2 174 участковые избирательные комиссии. Всего свыше 21 тысячи человек, - рассказала заместитель председателя областной избирательной комиссии Анна Красильникова. – Согласно решению Центральной избирательной комиссии, выборы будут проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.

Четыре формы голосования

Проголосовать на выборах в этот раз можно будет четырьмя разными способами, выбор за избирателем. Те, кто предпочитает традиционный способ, могут как обычно отправиться на свой избирательный участок и там, получив бумажный бюллетень, выбрать своего кандидата или партию.

- Если вы не можете по уважительной причине прийти на избирательный участок, то можно обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию, и к вам придут на дом члены комиссии с переносным ящиком для голосования, - напомнила Анна Красильникова.

ФОТО: Избирком Нижегородской области.

Ну, а самые продвинутые избиратели могут воспользоваться современными технологиями. В частности, если в дни выборов вы оказались вдали от своего избирательного участка, то можно отдать свой голос с помощью механизма «Мобильный избиратель». Благодаря ему можно проголосовать на ближайшем избирательном участке по месту фактического нахождения. Для этого достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения – через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию.

Кроме того, Нижегородская область вошла в число 33 российских субъектов, где Центральная избирательная комиссия разрешила проводить дистанционное электронное голосование. Эта форма уже не раз использовалась в Нижегородской области и уже успела доказать свою эффективность. Чтобы воспользоваться этим инструментом, избиратель должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных услуг, а его подтвержденная учетная запись сопоставлена с Регистром избирателей. Кроме того, на портале Госуслуг нужно заранее оставить заявку о своем желании проголосовать онлайн.

Поквартирный обход избирателей

Чтобы каждый избиратель точно знал о месте и времени проведения выборов, уже с 24 августа в Нижегородской области планируется старту проекта «ИнформУИК», направленного на адресное информирование избирателей. В нем будет задействованы свыше семи тысяч обходчиков, являющихся членами избирательных комиссий.

ФОТО: Избирком Нижегородской области.

- Проект «Информ УИК» будет проходить на территории всей Нижегородской области, - подчеркнула Анна Красильникова. - Наша задача — дойти до каждого избирателя и проинформировать о тех выборах, которые будут у нас проводиться. Также важно донести информацию о трех днях голосования и доступных нижегородцам инструментах. Каждый избиратель должен знать о тех возможностях, которые у него есть.

Нижегородцы смогут легко отличить участников - каждый из членов избирательной комиссии - обходчиков будет иметь при себе удостоверение члена соответствующей комиссии, нагрудный бейдж с подписью председателя комиссии и печатью.

Изменения в правилах агитации

В ходе прошедшего совещания представители Избирательной комиссии Нижегородской области также рассказали журналистам о новшествах избирательного законодательства и правилах проведения агитации.

- В этом году в избирательное законодательство внесены ряд существенных изменений, которые важно знать и учитывать во время работы с зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениям, политическими партиями в период проведения ими предвыборной агитации в СМИ. Уверена, что знание этих изменений позволит вам работать профессионально и строго в рамках правового поля и без нарушений, - отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО Татьяна Павельева.

Одним из главных нововведений этого года является ограничение в агитационных материалах использования не только визуального контента, но и аудиоматериалов. В первую очередь, речь идет о сгенерированном нейросетью голосе. Также в ходе встречи журналистам рассказали о правилах жеребьевки, распределении бесплатного эфирного времени и печатных площадей для агитационных материалов и о порядке аккредитации СМИ для работы на избирательных участках.

ФОТО: Избирком Нижегородской области.

-Впереди нас ждет, наверное, самое интересное — предвыборная агитация в СМИ и работа коллег на избирательных участках. А перед этим - процедура жеребьевки. Уверена, что с вашим профессионализмом и ответственным подходом мы справимся со всеми задачами совместно, - обратилась к журналистам в финале совещания начальник организационно-кадрового отдела аппарата областной избирательной комиссии Венера Шехмаметьева.

КСТАТИ

В ходе совещания состоялась церемония вручения благодарственных писем избирательной комиссии Нижегородской области представителям СМИ, отмечающим юбилей. Многим нижегородским изданиям в этом году исполняется 90, 95 и даже 105 лет. Благодарственные письма вручены за важную помощь в информировании избирателей об организации и проведении выборов в регионе.