Мишустину рассказали о развитии нижегородского речного туризма Фото: пресс-служба Правительства Республики Алтай и пресс-служба Правительства РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о перспективах речного туризма в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор принял участие в совещании, посвященному вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в России. Председателем выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На мероприятии отметили, что гости из разных стран часто едут в Российскую Федерацию, чтобы посмотреть просторы нашей великой страны.

– Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. И период пребывания в России увеличили практически в два раза – до 30 дней. Напомню, до этого было всего 16 дней, – отмечает Михаил Мишустин.

Глеб Никитин представил перспективы Нижегородской области в речном туризме и рассказал о лучших практиках в отрасли, о мерах поддержки, которые осуществляются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В ходе своего доклада губернатор рассказал, что благодаря строительству теплоходов проекта ПКС-180 «Золотое кольцо» и «Аурум» с малой осадкой, возродился кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке с посещением городов. Это популярное направление среди туристов.

– Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение круизного потока по этому маршруту и высокую потребность в новых судах данного типа. Прорабатываем вопрос строительства двух теплоходов проекта ПКС-180 в рамках новой программы лизинга Минпромторга России и рассчитываем на поддержку Фонда развития промышленности, – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, насколько важную роль играет создание государственной программы комплексного развития причальной инфраструктуры с мастер-планом, берегоукреплением, заправками и сервисом.

Еще Глеб Никитин поделился инициативами Нижегородской области по развитию гостеприимства. Он рассказал, что размер платных услуг в данной отрасли по итогам прошлого года составил более 29 миллиардов рублей. Отметим, что на сегодняшний день в регионе функционирует более 600 коллективных средств размещения на 20,1 тысячи номеров.

К слову, рост номерного фонда происходит за счет участия в национальном проекте «Туризм и гостеприимство».

Несмотря на то, что Нижний Новгород активно развивается и обогащается различной инфраструктурой, власти не забывают и про историческую часть города. Так, ведется работа по сохранению объектов исторической местности.

Однако эта деятельность существует уже за счет областного бюджета. Но в ней принимают участие как городские активисты, так и федеральные эксперты. В качестве примера приведем проект «Заповедные кварталы». Историческая среда объединяет 28 объектов культурного наследия.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, одной из главных задач является, сделать туризм доступным, качественным и конкурентоспособным.