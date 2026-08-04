В Нижнем Новгороде завершили модернизацию Нагорной теплоцентрали. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев побывал с инспекцией на Нагорной теплоцентрали, где в этом году завершилась масштабная модернизация. Об итогах проведенных работ мэр рассказал в своих социальных сетях.

Этот объект теплоснабжения обслуживает тысячи домов, десятки детских садов, школ и больниц. Он включает в себя почти семьсот километров теплосетей.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

- Объект большой, сложный. Теплоцентраль строилась и росла вместе с микрорайонами верхней части города: с массовым жилищным строительством в 70-80-е годы ее мощность выросла на две трети, - напомнил Юрий Шалабаев.

В последние годы нагрузка на теплоцентраль значительно выросла, поэтому решено было провести ее модернизацию. Для этого городские власти привлекли льготное федеральное софинансирование. В этом году этот проект был завершен. В ходе модернизации здесь были заменены два котла на более мощные.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

- Пока строители монтировали и запускали новое оборудование, Нагорная теплоцентраль продолжала давать тепло, - пояснил Юрий Шалабаев. - Прошлую зиму новые котлы уже отработали в режиме пусконаладки, а в этот отопительный сезон заходим с полной загрузкой оборудования.

По словам мэра, все регламентные работы на теплоцентрали уже проведены. До начала отопительного сезона предстоит закончить ремонт теплосетей.