«В руках была игрушка, а в глазах – страх»: История спасения потерявшейся в лесу пятилетней девочки в Нижегородской области

Волонтеры спасли 5-летнюю девочку, потерявшуюся в лесу Нижегородской области. Фото: ПСО "Волонтер"

Это был обычный августовский день. Компания из шести человек гуляли по лесу в поисках грибов и ягод. Август, золотарник вымахал выше человеческого роста, черника отошла, уступив место бруснике и лисичкам. Завершив тихую охоту, все шестеро уставших, но довольных путника уселись в «Ниву», и машина, кряхтя, потащила их в сторону дома. До ближайшей деревни оставалось около километра. Вдруг из окна компания заметила среди высокой травы маленькую девочку. В машине повисла тишина.

Одинокая девочка на краю леса

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер», ребенок стоял совершенно один. В руках у девочки была игрушка, а в глазах – испуг и растерянность. Завидев машину, она шарахнулась в сторону, готовая снова спрятаться в зарослях. Водитель, человек с многолетним опытом, не растерялся и мгновенно выскочил навстречу ребенку.

– Я человек бывалый, в поисках людей участвовал, наверное, уже сотню раз, – вспоминает он. – А вот остальные в машине были немного ошарашены. Я быстро и тихо спросил: как зовут, сколько лет, откуда едешь?

Малышке оказалось пять лет. Девочка неуверенно описала машину, на которой приехала с родителями к бабушке. Это было ее спасением. Компания вспомнила, что видела похожий автомобиль утром при заезде в лес. Женщина, находящаяся в машине, окружила напуганного ребенка вниманием, успокоила и угостила бананом. Остальные, среди которых были бывший поисковик, действующий волонтёр, военный и юрист, начали продумывать план по поиску родителей малышки.

Родители сбились с ног в поисках дочери

С холодным рассудком и рациями для связи компания отправилась в ближайшую деревню. Они решили не искать наугад по лесу, а добраться до населенного пункта, где есть связь. Уже оттуда по плану они должны были поехать в обратном направлении, прочесывая дорогу. План сработал почти сразу. Едва машина въехала на окраину деревни, навстречу уже бежали две женщины, отчаянно размахивая руками.

Это оказались родные потерявшейся девочки. Они сбились с ног в поисках ребенка. Компания передала малышку матери. Дальше – радость от встречи и слезы счастья.

– Скажу одно: люди, следите за своими детьми каждую минуту, порой и пяти секунд хватит, чтобы случилась беда, – предостерег один из спасителей.

Дальнейший путь прошел в полной тишине. Кто-то из девушек в машине, осознав масштаб того, что только что не случилось, тихо плакал, глядя в окно. Если бы не случайно проезжавшие мимо грибники, неизвестно, что произошло бы с девочкой. К счастью, финал оказался счастливым: малышка дома, живая, здоровая и накормленная бананом.