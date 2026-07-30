Обрила налысо и насиловала до смерти: Знакомые рассказали подробности зверского убийства женщиной своей подруги в деревне под Нижним Новгородом

У 27-летней Татьяны осталось двое детей Фото: СОЦСЕТИ.

В начале лета на всю Нижегородскую область прогремела жуткая история в селе Починки – там 33-летняя женщина жестоко расправилась со своей знакомой. Долгое время две Татьяны дружили, не раз бывали друг у друга в гостях. Пока однажды одна из них не приревновала другую к своему мужу. Тогда-то и случилось страшное – она сначала жестоко избила свою новоявленную соперницу, потом обрила налысо и облила зеленкой. Однако и этого ей оказалось мало – в пылу ярости она принялась насиловать бывшую подругу черенком от лопаты и резиновым шлангом. Изувеченное тело 27-летней девушки она бросила у себя во дворе. От полученных травм та скончалась на месте. Вскоре нападавшую задержали, а на днях состоялось первое судебное заседание по этому громкому делу. «Комсомолка» собрала, что известно о страшном преступлении на данный момент.

Избила и изнасиловала из-за ревности

Село Починки с населением в 11 тысяч человек расположено на самой южной окраине Нижегородской области. Когда стало известно о случившемся, больше всех были шокированы соседи и знакомые двух женщин – никто не предполагал, что обычные посиделки закончатся кровавой расправой.

– Если бы я был дома, этого бы не случилось. Я даже предположить не мог, что жена на такое способна, – рассказал журналистам «Кстати» муж обвиняемой Михаил, который в день трагедии был на работе в другом городе. – Эта девчонка часто приходила к нам и даже оставалась на ночь. С моей женой они были подругами.

Крики и драки были ежедневными

Посиделки в квартире Татьяны и Михаила действительно нельзя было назвать редкими, уверяют соседи. Зачастую такие вечера сопровождались распитием алкоголя и разборками. Вот и накануне трагедии потасовки избежать не удалось.

В тот вечер Татьяна пригласила в гости нескольких друзей и знакомых. Компания веселилась, ничто не предвещало беды. Пока люди не стали расходиться.

– Все пошло не так, когда мы с парнем начали собраться домой, – рассказала в программе «За гранью» знакомая хозяйки дома. – Татьяна отправляла меня домой, а парня просила остаться. Когда мы на это не согласились, она стала кричать и драться. Сначала ударила меня палкой по голове, а потом и молодого человека, который начал за меня заступаться. Все остальные просто смотрели и не пытались ей помешать.

Девушке и ее молодому человеку удалось уйти из той злополучной квартиры. А палка, которой им досталось, после стала орудием убийства.

Орудие убийства Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Утром из той квартиры доносились крики. Но соседи не реагировали – подобные звуки они слышали ежедневно и уже к ним привыкли. О трагедии узнали, когда на место приехали полиция и скорая. Последних вызвала сама изувеченная девушка.

– Она лежала голая, избитая. Ноги были скрючены, а руки побагровели. От длинных волос уже ничего не осталось, ее постригли почти налысо и облили какой-то краской. Когда приехала скорая, Таня была еще жива, – вспоминает близкая подруга погибшей Анжела.

«Она нуждалась в любви»

Накануне произошедшего сожитель убитой девушки Игорь поссорился с ней. Он просил любимую вернуться домой, но та ответила, что останется ночевать у подруги.

– Мы год были вместе и даже подали заявление в ЗАГС. Когда мне сообщили о случившемся, меня это ошарашило, я не поверил, – со слезами на глазах рассказывает Игорь

Друг убитой Александр уверен, Таня постоянно приходила в ту квартиру из-за своей доверчивости. Выросшая в детском доме она нуждалась в любви и верила, что если она относится к людям хорошо, то и они относятся к ней так же. Однако такая доверчивость закончилась трагедией. У убитой остались двое детей – шестилетняя дочь и восьмилетний сын. Сейчас они живут с отцом, бывшим мужем Татьяны, и даже не знают о гибели матери.

Грозит 15 лет тюрьмы

Обвиняемой Татьяне инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть, а также насильственные действия сексуального характера. По совокупности статей женщине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Когда ее задержали на месте преступления, она во всем созналась. Экспертиза показала, что в момент убийства женщина была пьяна, но не находилась в состоянии аффекта и была полностью вменяема. Однако после ночи в камере СИЗО Татьяна отказалась от своих показаний и стала уверять следователей, что ни в чем не виновата.

На днях в Нижегородской области начался суд по этому громкому преступлению. После первого заседания дело было возвращено прокурору в связи с тем, что собранные доказательства свидетельствуют о более серьезном преступлении, чем было заявлено изначально.

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