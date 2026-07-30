Ураган с ливнем и шквалистым ветром накрыл Дзержинск 29 июля. Фото: соцсети Михаила Клинкова

29 июля на Нижегородскую область вновь обрушился ураган, сопровождаемый шквалистым ветром и ливнем. Если областной центр в этот раз отделался легким дождем, то Дзержинск пострадал сильнее. Мощный ветер серьезно поломал деревья, перекрыв тем самым проезжие части и вызвав отключения электричества. Рассказываем о последствиях урагана в Дзержинске Нижегородской области 29 июля 2026 года: фото, видео, прогнозы.

Фото урагана в Дзержинске Нижегородской области 29 июля 2026 года

Кадрами с мест падения деревьев поделился глава Дзержинска Михаил Клинков. На фото видно, что ветки лежат прямо на проводах электропередачи. На места оперативно выезжали сотрудники коммунальных служб. Они распиливали деревья, освобождали проезжие части и тротуары, а также устраняли проблемы на линиях электропередачи.

Из-за ветра деревья падали на тротуары, дороги и линии электропередач. Фото: соцсети Михаила Клинкова

Видео урагана в Дзержинске Нижегородской области 29 июля 2026 года

Видео с мест аварий на электросетях также опубликовал Михаил Клинков. Он рассказал, что на улицы города выезжали пять аварийных служб, которые без остановки трудились над ликвидацией последствий урагана.

Последствия урагана ликвидируют в Дзержинске. Видео: соцсети Михаила Клинкова

При падении деревья задевали провода электропередачи, поэтому для восстановления электричества привлекались энергетики. Они приступили к работе сразу же после получения первых заявок.

Последствия урагана в Дзержинске Нижегородской области 29 июля 2026 года

Всего 29 июля коммунальные службы получили около 114 заявок по поводу сбоев в работе электроэнергии. Кроме того, ураган затруднил движение транспорта и проход для пешеходов на тротуарах. Обращения поступали от жителей разных частей города: с Парковой аллеи, площади Дзержинского, Заревской объездной, улиц Матросова, Революции, Чапаева, Октябрьской и других.

В круглосуточном режиме на местах работали специалисты, которые убирали деревья и приводили в порядок дороги. Параллельно с этим энергетики трудились над восстановлением электричества в домах местных жителей. По словам главы Дзержинска Михаила Клинкова, на полную ликвидацию последствий урагана уйдет около двух суток. Горожан просят отнестись с пониманием.

Прогнозы после урагана в Дзержинске Нижегородской области 29 июля 2026 года

По данным сервиса «Яндекс. Погода», дожди продолжатся в Дзержинске до конца июля. Осадки будут идти на протяжении двух дней практически без перерыва и закончатся только к вечеру пятницы. Синоптики успокаивают местных жителей: несмотря на обильные дожди, ветер ожидается слабый – 3-4 м/c. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни дзержинцам не стоит ожидать новых ураганов.