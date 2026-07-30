В Нижегородской области заказы маркетплейса теперь можно возвращать в супермаркетах

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Яндекс Маркет и X5 согласовали возврат товаров, приобретенных на маркетплейсе, в магазинах «Пятёрочка». Возможность уже доступна в Нижегородской области.

Вернуть товар в супермаркете можно, например, если он не подошел. Маркетплейс рассказал, что благодаря сотрудничеству количество точек возврата в регионе увеличилось в полтора раза. Ранее в магазинах можно было только получать товар.

— Это позволит покупателям быстрее оформлять возвраты и совмещать их с повседневными покупками. Чтобы вернуть товар, достаточно заранее упаковать заказ и показать кассиру на кассе «Пятёрочки» QR-код на возврат в приложении или на сайте маркетплейса, — отметили в компании.

Кроме Нижегородской области возможность вернуть заказ в магазинах появилась еще в девяти тысячах супермаркетов сети. Большинство новых точек открыли за пределами крупных городов, чтобы повысить доступность сервиса для жителей небольших населенных пунктов.