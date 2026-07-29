Половина месячной нормы осадков обрушится на Нижний Новгород в конце июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде за ближайшие дни может выпасть более 40 миллиметров осадков – это больше половины месячной нормы июля (74–75 мм). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По данным метеорологов, мощный ненастный циклон, уже накрывший центральную часть России, движется в сторону столицы Приволжья. Во вторник в Москве прошли грозовые ливни, за сутки выпало до 8 литров на квадратный метр, теперь аналогичная погода ожидается в Нижегородской области.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дождь с высокой вероятностью начнется сегодня около 14–15 часов и с переменной интенсивностью продлится до субботы включительно. Самым дождливым днём станет четверг – ожидается 22 мм осадков, в пятницу – ещё 18 мм. Температура при этом будет снижаться.

Городские службы переведены в режим оперативной готовности. Бригады уже проверяют и очищают дождеприёмные лотки, водооткачивающая техника готова к дежурству на традиционно подтопляемых участках. В департаменте отметили, что после ремонта ливневок на Ковалихинской, Алексеевской и у Черного пруда ситуация улучшилась. Теперь даже при залповых дождях вода уходит самостоятельно, хотя контроль за сложными участками сохраняется.