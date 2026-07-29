Фермеры из Нижегородской области стали лучшей семьей. Фото: из семейного архива Прохоровых

Семья Прохоровых из Нижегородской области победила в конкурсе «Семья года – 2026». Супруги Александр и Ольга стали лучшей сельской семьей страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ольга и Александр Прохоровы уже 30 лет живут в селе Фокино Воротынского района. Там супруги не только вырастили троих детей, но и создали свое фермерское дело. Александр Прохоров возглавляет хозяйство, занимается производством и переработкой молочных продуктов, участвует в общественной жизни района и оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Его супруга Ольга много лет проработала фармацевтом, а сегодня помогает Александру вести семейное дело.

Фото: из семейного архива Прохоровых

Главной гордостью супругов являются их дети, продолжающие дело родителей. Старший сын Иван работает в аграрной сфере, сын Артем трудится на семейной ферме, а младшая дочь Анастасия учится в школе и с детства помогает родителям.

Победа в номинации «Сельская семья» Всероссийского конкурса «Семья года – 2026» стала для Прохоровых большой честью и огромной радостью.

– Но главная наша награда – это наша семья, дети и внуки. За эти годы мы пережили многое: были и счастливые моменты, и тяжелые испытания. Каждый раз справиться помогали любовь, поддержка друг друга и вера в то, что вместе можно преодолеть любые трудности, – поделились супруги Прохоровы.

Фото: из семейного архива Прохоровых

Отметим, в этом году конкурс «Семья года» состоялся уже в одиннадцатый раз и объединил более 11 800 семей из 89 регионов страны. Он проходит в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

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