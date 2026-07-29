Затяжные дожди снова накроют Нижний Новгород 29 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теплые и солнечные дни становятся совсем редкостью для нижегородцев. Столицу Приволжья вновь накроют затяжные дожди. Они начнутся уже к обеду среды, 29 июля, и не прекратятся до конца месяца. Соответствующий прогноз опубликован сервисом «Яндекс. Погода».

По данным метеорологов, утро среды еще может порадовать относительно комфортной температурой и отсутствием осадков, однако к обеду небо затянет облаками, и в городе начнутся дожди. В МЧС предупреждают, что ожидается усиление ветра до 14-19 м/с, ухудшение видимости, а в некоторых районах области может пройти град. При этом к вечеру столбики термометров резко поползут вниз, опустившись до отметки +17.

Такой резкий погодный маневр объясняется просто: синоптическая ситуация в нашем регионе обусловится влиянием высотного ненастного циклона. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих социальных сетях подчеркнул, что эпицентр разгула стихии расположится прямо над Нижегородской областью.

– В течение среды синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием высотного ненастного циклона с центром над Липецком с самыми сильными ливнями на стыке Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей и Мордовии, где в осадкомеры за сутки попадет до 20-40 мм, – написал синоптик.

Дожди не прекратятся в ближайшие три дня. В четверг, 30 июля, термометры покажут лишь от +17 до +19 градусов, а дождь продолжит поливать улицы. В пятницу, 31 июля, станет чуть теплее – от +19 до +22 градусов, интенсивность осадков немного снизится.

Дожди начнут отступать ближе к вечеру пятницы, а уже в субботу, 1 августа, к обеду небо прояснится. Такая же погода ожидается и в первой половине дня воскресенья, 2 августа, но уже вечером вновь придут осадки.