В Нижнем Новгороде завершено расследование серии квартирных краж. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование серии квартирных краж. Злоумышленники орудовали в нескольких районах города с апреля по июнь прошлого года. Они выносили из квартир ценное имущество и деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленники использовали отмычки или подбирали подходящие ключи. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала устанавливали на дверях «маячки», затем вскрывали замки отмычками или подбирали похожие ключи. В поле их интереса попадали деньги, драгоценности, бытовая и оргтехника, электросамокаты, старинные часы, одежда и даже спиртные напитки.

Последней в их криминальной карьере стала кража из квартиры на улице Ижорской: пока двое собирали ценные вещи, третий ждал их в машине. В этот момент оперативники и задержали всю группу. Следователям удалось доказать причастность фигурантов к девяти эпизодам хищений на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 10 жителей Нижнего Новгорода.

Воры выносили из квартир все ценности - от техники до алкоголя. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Часть похищенного имущества изъята в ходе обысков, на неё наложен арест, часть уже возвращена владельцам. Уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. В отношении других участников группы расследование продолжается.