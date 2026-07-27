Схватили за ноги и засунули в машину: Двое нижегородцев пытались похитить девушку на остановке

Двое мужчин пытались похитить девушку в Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области двое мужчин пытались похитить девушку с автобусной остановки, силой затолкав ее в машину. К счастью, довести свое дело до конца они не смогли. А позже их задержали сотрудники полиции. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, в отношении них заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел 22 июля. 18-летняя девушка стояла на остановке в микрорайоне Красногорка на Бору и ждала автобус, когда к ней подошли двое незнакомых мужчин. Молодые люди схватили ее за руки и ноги и попытались затащить девушку на заднее сиденье автомобиля «Киа Рио» пока та всячески сопротивлялась. К счастью, свой план до конца им довести не удалось – вмешались очевидцы. Нападавшие скрылись на арендованном автомобиле.

После случившегося девушка обратилась в полицию. На место выехали следователи, они установили личности нападавших. Ими оказались двое нижегородцев, 23 и 25 лет. Их задержали. В отношении них заведено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». По решению суда оба заключены под стражу.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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