В Нижнем Новгороде завершается нанесение дорожной разметки перед школами. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде завершается нанесение дорожной разметки возле образовательных учреждений. Эта работа проводится перед началом учебного года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

- Накануне новую разметку сделали на улице Завкомовской, где расположена школа № 138, на Гвоздильной у школы № 123, на Героя Самочкина у детсада № 125, на Нахимова у школы №160, на проспекте Ленина у лицея № 180 и у школы № 60, в переулке Райниса у детского сада № 103 и других участках. В августе дорожники должны будут выйти на стопроцентное исполнение, - рассказал Юрий Шалабаев.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Одновременно с этим дорожная разметка наносится и на других участках Нижнего Новгорода. Всего в этом году в городе планируется нанести свыше 110 тысяч квадратных метров разметки. При этом 95% всего этого объема будет нанесена термопластичными материалами.

- Бригады работают как на главных дорожных артериях, так и пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, парковках для средств индивидуальной мобильности и велодорожках, - сообщил Юрий Шалабаев.

КСТАТИ

На семи сложных перекрестках дорожные рабочие сделали вафельницу:

- улица Ильинская – Малая Покровская

- площадь Минина и Пожарского – улица Варварская,

- проспект Гагарина – улица Ветеринарная

- улица Бекетова – улица Нартова

- три перекрестка на площади Лядова