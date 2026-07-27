Десять рейсов задержали в нижегородском аэропорту 27 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля в нижегородском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. На данный момент задерживается вылет уже 10 самолетов. Рассказываем, с чем связана задержка рейсов в нижегородском аэропорту 27 июля 2026.

Задержка рейсов в нижегородском аэропорту 27 июля 2026: хронология событий

Ограничения в работе воздушной гавани были введены еще ночью 27 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

- В аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщили в Росавиации. - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Введенные ограничения продолжают действовать до сих пор. Как сообщили в пресс-службе самого аэропорта, на данный момент задерживается вылет десяти рейсов. Среди них два рейса в Москву, один в Санкт-Петербург, один в Минеральные воды и в Самару.

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причина задержки рейсов в нижегородском аэропорту 27 июля 2026

Задержка рейсов в нижегородском аэропорту произошла из-за веденных Росавиацией ограничений. Они необходимы для обеспечения полетов воздушных судов. Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Нижегородской области 27 июля были сбиты беспилотники. Всего над российскими регионами минувшей ночью сбили 276 БПЛА.

Задержка рейсов в нижегородском аэропорту 27 июля 2026: прогнозы специалистов

Ограничения на полеты продолжают действовать до сих пор. В связи с этим представители аэропорта просят нижегородцев внимательно следить за статусом рейсов на сайте авиакомпаний и на онлайн-табло аэопорта.

- Пассажирам, находящимся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло , - сообщили в пресс-службе аэропорта.