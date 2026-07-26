Ливни не отступают: Дождливая неделя ждет Нижний Новгород в конце июля

Синоптики обещают теплую погоду, но почти каждый день возможны осадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Последняя неделя июля ожидается весьма дождливой в Нижнем Новгороде. Несмотря на частые осадки, серьезного похолодания синоптики не прогнозируют: дневная температура будет держаться в пределах +21…+27 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым теплым днем недели станет вторник.

В понедельник, 27 июля, нижегородцев ждёт пасмурная погода с небольшими дождями, которые сохранятся практически на протяжении всего дня и ночью. Воздух прогреется до +22 градусов, а в темное время суток температура опустится до +18.

Во вторник ненадолго выглянет солнце. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, вечером сохранится комфортная температура около +20 градусов при небольшой облачности.

Однако уже в среду и четверг дожди вновь вернутся. Небо затянут облака, днем ожидается +21…+22 градуса, ночью – от +17 до +20.

В пятницу погода станет более переменчивой. Утро начнется с дождя и пасмурного неба, но к вечеру распогодится, а ночью ожидается ясное небо. Температура воздуха составит около +23 градусов днем и +17 ночью.

Первые августовские выходные также обещают быть теплыми. По предварительным прогнозам, 1 и 2 августа сохранится облачная погода с прояснениями, местами вновь пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью опустится до +17.