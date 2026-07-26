Четыре человека пострадали в серьезной аварии с пьяным водителем в Тумботине

ДТП произошло вечером 25 июля на улице Пушкина. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Четыре человека получили травмы в результате аварии, которая произошла вечером 25 июля в рабочем поселке Тумботино Павловского округа Нижегородской области. По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 20:45 на улице Пушкина возле дома №4. За рулем автомобиля SsangYong находился 58-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Пролетарской в направлении улицы Энгельса. На крутом повороте водитель превысил скорость, не выдержал боковой интервал и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 48-летнего мужчины.

В результате удара пострадали водитель Lada и трое его пассажиров – две девушки 23 и 24 лет, а также 28-летний мужчина. Всех четверых доставили в Павловскую центральную районную больницу.

Сам водитель SsangYong, по данным полиции, предположительно был пьян. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.