Сбит дважды на одном переходе: Пешеход оказался под колесами сразу двух автомобилей в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на регулируемом переходе на улице Студенческой. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В центре Нижнего Новгорода пешеход получил травмы после того, как оказался под колесами сразу двух автомобилей на регулируемом пешеходном переходе. Авария произошла 24 июля на улице Студенческой возле дома №15, напротив Центрального архива Нижегородской области. Обстоятельства происшествия сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda врезался в двигавшуюся впереди Lada Granta. От удара автомобиль совершил наезд на пешехода, который в этот момент переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. После этого мужчину сбил еще и автомобиль Ford, двигавшийся по дороге.

В результате двойного наезда пешеход получил травмы. Бригада скорой помощи доставила его в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.