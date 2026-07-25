Победный гол Тимофея Комиссарова принес нижегородцам лидерство в турнирной таблице. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд на старте сезона Первой лиги. В матче третьего тура нижегородцы на выезде обыграли «Челябинск» со счетом 2:1, набрали девять очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

После обмена голами в первом тайме гости удержали преимущество до финального свистка. Фото: ФК «Нижний Новгород»

С первых минут гости завладели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот хозяев. Уже в дебюте встречи близки к успеху были Александр Соколов и Артем Тимофеев, а затем хороший шанс открыть счет имел Пополитов. Давление «Нижнего Новгорода» принесло результат на 33-й минуте. После нарушения в штрафной площади арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Вячеслав Грулёв. Для нападающего этот гол стал уже третьим подряд – он отличился во всех матчах нового сезона.

Нижегородский клуб закрепился на вершине таблицы. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Хозяева сумели быстро восстановить равновесие: на 40-й минуте Матвей Урванцев точно пробил с близкого расстояния. Однако еще до перерыва нижегородцы вновь вышли вперед. В добавленное время Тимофей Комиссаров мощным ударом примерно с 30 метров отправил мяч в верхний угол ворот, не оставив голкиперу шансов.

Во втором тайме команда Вадима Гаранина грамотно сыграла по счету. Нижегородцы уверенно контролировали ход встречи, не позволив сопернику создать большого количества опасных моментов. В концовке шанс увеличить преимущество был у Соколова, а хозяева ответили опасным ударом Кочиева, однако счет на табло больше не изменился.

ФК «Нижний Новгород» увез три очка из Челябинска. Фото: ФК «Нижний Новгород»

После финального свистка в клубе не скрывали эмоций:

– Плюс 3 в нашей копилке баллов после сложнейшей встречи в Челябинске! Теперь держим путь домой. Совсем скоро принимаем «Шинник» на «Совкомбанк Арене». Продлим победную серию? – предложили поразмышлять болельщикам в официальном сообществе клуба ВКонтакте.

Следующий матч нижегородская команда проведет уже 2 августа на домашнем стадионе, где примет ярославский «Шинник». Победная серия из трех матчей подряд делает «Нижний Новгород» единоличным лидером Первой лиги на старте сезона-2026/2027.