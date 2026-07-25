13,5 миллиона рублей и 17 золотых монет: Нижегородский пенсионер лишился всех накоплений из-за лжесиловиков

Пожилого мужчину запугали обвинениями в переводе денег в недружественную страну. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

78-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 13,4 миллиона рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионера, что ему необходимо подтвердить непричастность к переводу денег в недружественную страну. Под этим предлогом мужчина передал неизвестным все свои накопления, а также 17 золотых монет с сертификатами. Общий ущерб составил 13 466 227 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Передача денег происходила возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Там пенсионер встретился с женщиной-курьером, которая назвала заранее оговоренный пароль – «солнечный день», после чего забрала наличные и ценности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех участников преступления.

Правоохранители напоминают нижегородцам, что государственные органы, банки и другие официальные организации никогда не направляют курьеров за деньгами или драгоценностями. Любые требования срочно передать наличные, перевести средства или выполнить финансовые операции по указанию незнакомцев – явный признак мошенничества.