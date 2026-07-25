Мистика «нехорошей квартиры» и гибель детей в детсадах: Старейший следователь нижегородского СКР рассказал о своих самых громких делах за 22 года

Следователь Сергей Сергеев: «Отыскать преступника можно даже спустя 20 лет». Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия РФ. Эту профессию по праву можно считать героической, ведь именно следователям приходится распутывать самые сложные преступления и выводить на чистую воду самых опасных преступников. О том, как изменилась профессия следователя в последние годы, и почему молодежь по-прежнему мечтает стать сыщиками, «Комсомолка» поговорила со старейшим сотрудником СУ СКР по Нижегородской области - следователем-криминалистом отдела криминалистики, полковником юстиции Сергеем Сергеевым.

Все начинается со следователя

Сергей Сергеев пришел в профессию ровно 22 года назад, когда еще даже не существовало самого Следственного комитета. Свою работу он начинал в качестве следователя в Кстовской городской прокуратуре.

- Окончив юридический факультет ННГУ имени Лобачевского в 2003 году, я пошел работать в прокуратуру. Работа следователя мне сразу понравилась – работа с уголовными делами, свидетелями, экспертными учреждениями и сотрудниками милиции. Это очень живая работа, где приходится много общаться и многое знать. Даже мои наставники говорили мне, что служба в прокуратуре и суде – это производные от работы следователя. Все они основываются на том, что удалось собрать следствию. Поэтому когда спустя четыре года образовался Следственный комитет, я не раздумывая, перешел туда работать.

Следователь всегда одним из первых приезжает на место преступления. Осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, назначение экспертиз – вот лишь малая часть работы Следственного комитета.

- Работа следователя – это большая ответственность за принятие решений, ведь от тебя зависит судьба человека. Главный критерий для нас – это не привлечь к уголовной ответственности невиновного человека. Цена ошибки в этом вопросе слишком велика. Важно собрать все доказательства и выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы суд мог вынести приговор.

Самые памятные дела

За 22 года в послужном списке Сергея Сергеева встречались самые разные дела. И порой полученный опыт напоминает о себе самым неожиданным образом.

- Еще в начале своей карьеры я расследовал несчастный случай, произошедший в одном из детских садов. Тогда на детской площадке трехлетняя девочка случайно зацепилась капюшоном за щель на горке и задохнулась. Воспитатели попросту не досмотрели за ней. Это ужасная история, которая запомнилась мне надолго. И вот совсем недавно она почти полностью повторилась – два года назад в детсаду Нижегородского района точно так же во время прогулки погиб мальчик. В итоге опыт, полученный мной двадцать лет назад, пригодился уже в расследовании этого преступления. И в том, и в другом случае воспитатели и заведующие детсадом были осуждены.

Многие истории следователи действительно запоминают надолго. А некоторые преступления и сами не дают забыть о себе.

- За двадцать два года бывало всякое. К примеру, еще во время работы в Кстове я столкнулся с настоящей «нехорошей квартирой». Там с периодичностью в несколько лет происходили убийства. Причем, что интересно, все это были разные люди, и сами фигуранты были между собой не связаны. Первое убийство произошло в 2004 году, потом квартиру продали и туда въехали новые жильцы. Спустя четыре года история повторилась. После этого владельцы снова сменились, и через два года произошло новое убийство. Единственное, что объединяло жильцов – все они были пьющими. В результате, приходя в эту квартиру, я уже видел, какие следы крови от прошлого убийства, а какие – уже свежие.

Технологии шагнули вперед

Впрочем, порой следователям приходится возвращаться к старым делам не только из-за новых происшествий. За 22 года наука так шагнула вперед, что сами методы следователей и криминалистов сильно изменились. То, что было невозможно установить в нулевые, теперь легко выясняется с помощью новых экспертиз. Именно благодаря этому удается расследовать дела прошлых лет.

- Когда я начинал работать в 2003 году, даже принтеры были редкостью. В то время следователи, в основном, сидели за печатными машинками. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед – появились цифровые технологии, стало обычным делом проведение молекулярно-генетических экспертиз. Благодаря этому удается отыскать преступника даже спустя двадцать лет. Проведя экспертизу вещественных доказательств, мы можем установить генотип преступника и привлечь его к ответственности.

Единственное, что остается неизменным – это интерес к профессии со стороны молодых людей. Как и 20 лет назад, молодежь мечтает стать сыщиками и распутывать самые страшные преступления.

- В свое время для меня героем был Шарапов из «Места встречи изменить нельзя». Именно благодаря таким ориентирам я и пришел в профессию. Радует, что молодежь и сейчас мечтает стать следователями. У нас в Следственном комитете существует институт наставничества и общественных помощников. Студенты приходят к нам на практику, а потом, заинтересовавшись профессией, уже посещают следственное управление и становятся общественными помощниками. Все это способствует их дальнейшему трудоустройству. В итоге самых активных ребят мы примечаем еще на стадии обучения!