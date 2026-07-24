Нижегородцы примут участие в фестивале «Молодёжь - за Союзное Государство». Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Молодые нижегородцы в возрасте от 14 до 25 лет могут принять участие в XIX фестивале «Молодежь – за Союзное государство» (12+). Инициаторами его проведения с 2006 года является Парламентское собрание Союза России и Беларуси. Информационным партнером фестиваля является Издательский дом «Комсомольская правда».

- Если вам от 14 до 25 лет, вы энергичны и активны, вам есть что показать, вы мечтаете посмотреть на мир и показать себя миру, если вы не боитесь нового и готовы поймать свой шанс – у нас для вас хорошая новость! Открыт прием заявок на российский национальный отбор одного из самых ярких молодежных форумов – XIX фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», - говорится в сообщении организаторов.

Участниками фестиваля могут стать как сольные исполнители, так и творческие коллективы. Сама конкурсная программа разделена на два направления – вокальный и танцевальный.

В первом из них представлено пять основных номинаций - рок, поп-музыка, академический вокал, народная музыка и авторская песня. При этом каждый участник должен представить на конкурс два произведения, одно из которых посвящено патриотизму и семейным ценностям, а второе – на любую тему.

В танцевальном направлении тоже представлено пять номинаций - народный танец, современный танец, бальный танец, уличный танец, а также оригинальный жанр. В последнем может быть продемонстрировано любое шоу - от танцевальной клоунады до жонглирования.

Важным условием участия является хронометраж. Каждое выступление не должно превышать четырех минут и не может нарушать авторские права. Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия до 31 августа. Сам фестиваль состоится в октябре в городе Могилев в Беларуси. Участники, занявшие первые места, смогут выступить на Славянском базаре в 2027 году.