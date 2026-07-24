Отдых на пляже отменяется: Какая погода ждет нижегородцев в выходные

Дожди ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Яркого солнца и зноя можно не ждать нижегородцам в выходные. Отдых на пляже и создание ровного загара придется на время отложить. Прогноз обещает облачную погоду и дожди, а стабильное солнце вернется уже только в августе. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля.

В субботу, 25 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в +26 градусов, будет идти дождь, сопровождаемый слабым ветром до четырех метров в секунду. Прекратятся осадки только вечером. Ночью же похолодает до +18 градусов. Давление составит 746-748 мм рт.ст., также ожидается слабая магнитная буря.

В воскресенье погода не улучшиться. Солнца на небе можно не ждать, а дождь будет идти почти весь день, прерываясь только днем. Температура воздуха составит +19...+23 градуса, ночью ожидается +20 градусов. Скорость северного ветра не превысит трех метров в секунду, а давление составит 749 мм рт.ст. Магнитное поле будет спокойным.

Отметим, изменений в погоде не стоит ждать и в понедельник. По прогнозу синоптиков, следующая неделя начнется с продолжительных дождей. Солнце вернется только через пару недель.

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