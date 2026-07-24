Пять нижегородцев заболели энцефалитом после укуса клещей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек, включая 12-летнего ребенка, заразились клещевым вирусным энцефалитом в Нижегородской области по состоянию на 22 июля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все случаи инфицирования произошли из-за укусов клещей в Городецком, Ветлужском, Чкаловском округах, а один человек заболел после поездки в Иркутскую область.

- Ни один из заболевших не обращался за экстренной медицинской профилактикой после присасывания, - сетуют в Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона в медучреждения региона по поводу укусов клещей обратились 5801 человек, из них 1573 — дети. Показатель обращаемости в этом году оказался на 13% ниже среднемноголетних значений. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Приокском районе Нижнего Новгорода (426), Павловском округе (370), Дзержинске (327), Автозаводском районе (311) и на Бору (309).

Чаще всего нападение клещей происходит на придомовых территориях и садово-огородных участках, чуть реже - в лесу, парках и скверах.

Помимо энцефалита, зарегистрирован 41 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых.

- Инфицирование боррелиями в 96% случаев произошло на территории области, диагноз подтвержден лабораторно у всех пациентов. Заболевания выявлены в Нижнем Новгороде, на Бору, в Кулебаках, Шахунье, а также в Вачском, Кстовском, Краснобаковском, Тонкинском, Балахнинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Семеновском и Сосновском округах, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования дают тревожную картину: из 7651 исследованного клеща положительные находки выявлены в 19,6% случаев. Вирус энцефалита обнаружен у 13 особей (0,1%) из Шахуньи, Бора, Павловского, Шарангского и Уренского округов. Боррелии найдены в 1203 клещах (19%), эрлихии — в 36 (0,7%), анаплазмы — в 253 (4,9%).

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 891 пострадавший, из которых 864 — дети. При этом плановая вакцинация от энцефалита на текущий момент охватила 16 007 человек, включая 2938 несовершеннолетних.

С 2022 года эндемичными по клещевому энцефалиту в регионе остаются 15 административных образований, включая Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский и Шахунский районы, а также Дзержинск.

Отправляясь в лес или зеленые зоны, надевайте плотно прилегающую одежду, используйте репелленты, избегайте затененных мест с высокой травой. Каждые 10–15 минут проводите осмотры одежды и тела, не забывайте проверять домашних животных после прогулок. В случае укуса клеща немедленно обращайтесь в поликлинику — своевременная профилактика может предотвратить тяжелые последствия.