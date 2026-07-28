Юрий Шалабаев рассказал о ходе ремонта Звездинки и Мызинского путепровода. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Сейчас в Нижнем Новгороде ведется ремонт сразу пяти важных дорожных участков по проекту «Инфраструктура для жизни». О ходе ремонта в своих социальных сетях рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Особенно подробно мэр остановился на двух важных участках – улице Звездинке и Мызинском путепроводе. На первом из них общая готовность составляет 77%. На данный момент уже близится к завершению укладка асфальта на проезжей части и замена люков колодцев. Эта часть работы будет закончена сразу после окончания ремонта сетей.

- Ремонт дороги там синхронизирован с обновлением коммуникаций, чтобы сразу убить двух зайцев, - пояснил Юрий Шалабаев.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

На Мызинском путепроводе тоже уже успели выполнить львиную долю работ. В частности, на данный момент уже завершен монтаж железобетонных балок, удерживающих основную нагрузку моста. Также на переправе уже уложили выравнивающий слой, провели гидроизоляцию и смонтировали новое освещение. Впереди установка барьеров и перил, а также укладка асфальта.

Впрочем, на этом дорожные работы по нацпроекту в Нижнем Новгороде не завершатся. Уже в августе работы начнутся еще на двух важных участках.

- В начале следующего месяца ремонт начнется ещё на двух объектах — Казанском шоссе и улице Рябцева, - сообщил Юрий Шалабаев.

К слову, всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Новгороде планируется сделать 11,3 км дорог. В частности, будет уложено новое покрытие на площади свыше 275 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим будет отремонтировано почти 24 тысячи квадратных метров тротуаров.