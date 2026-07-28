Заколол и закопал в огороде: 78-летнего пенсионера задержали за убийство знакомого в Нижегородской области

78-летний нижегородец убил знакомого и закопал тело у себя в огороде. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области задержали 78-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По версии следствия, он заколол его у себя дома, а тело закопал в огороде. Подробности жуткого преступления сообщили в региональном СУ СКР.

Все началось с того, что в июле 2026 года в полицию обратилась жительница Гагинского района. Она сообщила об исчезновении своего 51-летнего сына. Сразу после этого к поискам подключились и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры. Изначально рассматривалось несколько версий случившегося. Согласно первой из них, мужчина мог уйти из дома сам и потеряться. Согласно второй, он мог стать жертвой преступления. Как всегда в подобных случаях было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе следствия отрабатывался ряд обстоятельств пропажи мужчины, круг родственников и друзей, возможные причины ухода, а также версия совершения в отношении него преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Вскоре следователям удалось выйти на предполагаемого убийцу – по подозрению в совершении преступления был задержан 78-летний пенсионер. По версии следствия, 17 июля он заколол своего знакомого прямо у себя дома в селе Большая Арать Гагинского района. Он нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Что стало причиной такой жестокости, следователям еще только предстоит выяснить.

- Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер спрятал тело погибшего, закопав его у себя на огороде возле дома, - говорится в сообщении. – После этого он замыл следы крови с пола, предметов мебели и орудия преступления. Сейчас обвиняемый уже заключен под стражу.

В ходе расследования этого преступления следователи уже обыскали дом подозреваемого пенсионера и его приусадебный участок. Также были допрошены свидетели и проведены криминалистические экспертизы. Сейчас сотрудники СК продолжают собирать доказательную базу.