Скулила на всю улицу и пыталась сбежать: Мужчина жестоко избил собаку во дворе дома в Нижнем Новгороде и увез в неизвестном направлении

Полиция проверяет обстоятельства жестокого избиения собаки в Нижнем Новгороде. Фото: Лара Саплина

Еще один случай человеческой жестокости произошел в Нижнем Новгороде. Мужчина прямо во дворе жилого комплекса «Савин Парк» жестко избил собаку, а затем засунул животное в машину и уехал в неизвестном направлении. Историей поделилась зоозащитница Лара Саплина в своих социальных сетях.

Инцидент случился в деревне Утечино. На кадрах, опубликованных зоозащитниками видно, как мужчина с криками «Иди сюда» бежит за собакой, предположительно, породы хаски. Животное в страхе пытается убежать, однако неизвестный догоняет и со всей силы прижимает к земле. Затем мужчина хватает беднягу за шкирку и несколько раз ударяет об асфальт. Бедный пес в это время жалобно скулит и лает, пытаясь вырваться из рук обидчика. По словам зоозащитников, закончилась история тем, что мужчина посадил собаку в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

– До сих пор непонятно, жива ли собака. Назад мужчина вернулся уже без собаки, – прокомментировала ситуацию Лара Саплина.

Кроме того, позже выяснилось, что, уезжая, мужчина поцарапал припаркованную рядом машину. Владелец предъявил претензии и предложил вызвать сотрудников ГАИ, однако злоумышленник скрылся с места ДТП. С заявлением в правоохранительные органы обратились зоозащитники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, полиция получила обращение о жестоком обращении с животным по каналу связи «112» вечером 27 июля. Сотрудники ведомства уже начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Это уже не первый случай жестокости по отношению к собакам. Ранее мы рассказывали, как в Таремском Нижегородской области мужчина избил палкой дворового пса, а затем воткнул в него нож. Животное любили все местные жители, подкармливали, а на ночь пускали переночевать в подъезд. В одну ночь, предположительно, пьяный мужчина решил расправиться с животным. Собаку вовремя заметили дети, а затем ей на помощь подоспели волонтеры, которые доставили пса в клинику.

Еще одна ситуация произошла в начале этого года недалеко от Большого Болдина. Мужчина привязал свою собаку к машине, протащил по замерзшей дороге, а затем привязал к дереву и оставил умирать на морозе. Так он пытался избавиться от своего питомца. К счастью, пса заметили неравнодушные люди и отвезли в клинику. Ветеринары диагностировали у животного серьезные травмы и оказали помощь.